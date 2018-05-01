Köy Kadınlarından Pastörize Peynir

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Yerli Tahtacı köyünde 19 kadın köyde aldıkları eğitim sonrasında hijyenik ortamda pastörize peynir üretimine başladı.

Yerli Tahtacı köyünün muhtarı Veli Mantar'a pastörize peynir üretmek için başvuran kadınlar, gıda teknikeri Arzu Kaya Caner koordinatörlüğünde aldıkları eğitiminin ardından üretime başladı. Muhtar Veli Mantar, "Köylülerimizden gelen talep üzerine peynir yapımında standart yakalayabilmek içim kurs açılmasını talep ettiler. Bu talep doğrultusunda Bergama İlçe Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız görüşmeler sonucunda bu kursu açmaya karar verdik. Kursu açarken sıkıntılarımızdan bir tanesi yer konusuydu. Bu ortamı sağlayabilmek için hijyen gerekiyordu. Yer konusunda Bergama Belediyesinden de destek aldık. Bu destek ile atıl durumda olan okulumuzun lojman kısmını virane halde iken yeniden tadilat yaparak bu hale getirilmesini sağladık. Burada Bergama İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğünün izni, Halk Eğitim Merkezi ve Bergama Belediyesinin desteği büyüktür. Amacımız daha önce köylülerimizin bildiği peynir yapımını bir standarda ulaştırmaktı. Bu standardı yakaladığımızı düşünüyoruz" dedi.

"Amacım aile bütçeme katkı sağlamak"

Gıda teknikeri Arzu Kaya Caner ise "Yerli Tahtacı köyü muhtarımızın talebi doğrultusunda 19 kadınımız ile birlikte 5 Mart tarihinde peynir üretim kursuna başladık. Bu zaman zarfında hijyenik koşullarda ve pastörizasyonla peynir üretimleri devam etmektedir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yerli Tahtacı köyü sakini kursiyer Mehtap Mantar da, "Amacım hijyenik ortamda peynir yapımını öğrenmek ve aile bütçeme katkı sağlamak" dedi.

26 yaşındaki Gülşah Gülnur, "Aslında Yalova Üniversitesi Aşçılık Bölümü mezunuyum. Kursumuz bittikten sonra peynir üretimine okulum için devam etmek istiyorum" derken, 65 yaşındaki Makbule Çetin de şunları söyledi:

"Gençlere örnek olmak için köyümüzde açılan peynir kursuna katıldım." - İZMİR