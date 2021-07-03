(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
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(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Spor

- (Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor İzmir Alsancak Stadı'nın teslim tarihi 11 Kasım Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını...

- (Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

İzmir Alsancak Stadı'nın teslim tarihi 11 Kasım

İZMİR - Türk futbol tarihinde ilk resmi maçın oynandığı stat olan ve 2014 yılında yeniden yapımı kararlaştırılan İzmir Alsancak Stadı, yeniden futbol müsabakalarına kapılarını açmak için gün sayıyor. Stadın resmi teslim tarihi 11 Kasım 2021 olarak belirlenirken, bu tarihin daha da öne çekilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

1939 yılında kullanımına başlanan ve Türk futbol tarihinde ilk resmi lig maçına ev sahipliği yapması ve ilk golün atılması bakımından çok önemli bir yere sahip olan İzmir Alsancak Stadı, ömrünü doldurması sebebi ile 2014 yılında yenilenmeye girmişti. Yeniden yapım süreci neredeyse biten stat için ikmal ihalesinin tamamlanmasının ardından çalışmalara hız kesmeden başlandı.

UEFA standartlarında yeniden yükselen Alsancak Stadı'nın çim saha, altyapı, yapay gün ışığı sistemleri ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Dış cephesi siyah-beyaz renkte kaplanan ve 15 bin seyirci kapasitesine sahip olacak statta tribünlere monte edilecek koltukların siparişi ise henüz verilmedi.

Teslim tarihi 11 Kasım 2021

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda olduğu gibi hibrit çime sahip olacak Alsancak Stadı'nda çimlerin daha sağlıklı olabilmesi için zeminde ısıtma ve soğutma sistemi de imal edilecek.

Yüzde 90 oranında tamamlanan stadın resmi teslim tarihi ise 11 Kasım 2021 olarak belirlendi. Yeni sezonda Süper Lig'e yükselen Altay ile 1. Lig'de yer alan Altınordu kulüpleri tarafından kullanılması beklenen stadın daha önce hizmete alınması için ise çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Yaklaşık 130 milyon TL'ye mal olan İzmir Alsancak Stadı'nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra UEFA ofisleri, 100 kişilik çok amaçlı salon ve yeme-içme alanları ve 7 ticari alan bulunuyor.

(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor
(Özel haber) Türk futbolunda ilk resmi maçın oynandığı stat gün sayıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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