(Özel haber) Hürser Tekinoktay: "Tevfik Yamantürk'ün bir daha aday olmaması lazımdı"

Beşiktaş'ın eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay, divan kurulu başkanlık yarışıyla ilgili, "Hangi divan başkanı göreve gelirse gelsin hayırlı olsun. Ama bana göre Tevfik Bey'in bir daha aday olmaması lazımdı" dedi. Yeni sezonda teknik anlamda kaygılarının olduğunu belirten Tekinoktay, "Kulüpte teknik kadronun da değişmesiyle birlikte saha biraz işlerin sıkıntılı olabileceği kaygısı bende de var. İnşallah bu olmaz" şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ta geçen mayıs ayında gerçekleşen başkanlık seçiminde Fikret Orman ile birlikte yarışa giren ve ikinci olan Hürser Tekinoktay, siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulu seçiminde İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Divan başkanlığı için tekrar adaylığını koyan Tevfik Yamantürk'ün bu yarışa girmemesi gerektiğini belirten Tekinoktay, "Mevcut başkan ile bir imza sıkıntısı yaşadık. Mahkeme kararı ile imzalarımız kabul ettirdik. O dönem usule aykırı bir olay olmuştu. Mahkeme süreci yüzünden seçim çalışması da yapamadık. Bana göre Tevfik Bey'in bir daha aday olmaması lazımdı. Zaten başkanlığa gelişi de maceralıydı. Burası tanınan, bilinen üyelerin bulunduğu bir kurul. Hangi divan başkanı göreve gelirse gelsin hayırlı olsun. Öncelikle Ziraat Bankası ile yapılan anlaşmanın şeffaf bir şekilde açıklanması lazım. Kulüp yarı kayyumda mı tam kayyumda mı yoksa farklı bir ticari ilişki mi var? Bunun camiaya açıklanması lazım. Yeni divan başkanın bunu takibini ve açıklamasını yapacak bir ortamı hazırlaması lazım" dedi.

"Fulya davasını üçüncü kez kazandık"

Uzun süredir devam eden Fulya Davası'nı üçüncü kez kazandıklarını ilk kez İHA'ya duyuran Tekinoktay, "Bir Fulya davamız vardı. İki kez kazandık. Üçüncü kez yönetim karara itiraz etti. Bunu ilk kez söylüyorum üçüncü kez de kazdık. Bu karar kulübe tebliğ edilecek. Fulya davasında sonuç nihayetlenmiştir ve Yıldırım Demirören'in ibrası bozulmuştur, ibra olmamıştır. Kulübe karşı tüm muhasebesi yapılmak üzere Demirören'in verdiği zararlardan dolayı gerekli işlemlerin yapılması gerek. Artık bir hizmet dönemi gerek. Göreve gelecek başkan artık bunları yapması gerek" şeklinde konuştu.

"Teknik anlamda kaygılarım var"

Rakiplerinin transfer döneminde Beşiktaş'a göre daha iyi hamleler yaptığını belirten Tekinoktay, "Sahada iş belli olmaz. Sezon öncesi kötü gibi görünebilir ama lig başlayınca işler değişir. Beşiktaş'ın güçlü bir taraftarı var. Kazandığı iki şampiyonluk sürecinde ciddi anlamda en büyük pay taraftarındı. Rakiplerimiz oldukça iyi transfer dönemi geçirdi ve takımlarını güçlendirdi. Biz en iyi oyuncumuz olan Babel'i rakibe kaptırdık. Kulüpte teknik kadronun da değişmesiyle birlikte saha biraz işlerin sıkıntılı olabileceği kaygısı var. Bende de bu var ama inşallah olmaz. Takım sahaya çıktığında inşallah en iyi şekilde hazırlanır. Son iki dönemimiz çok başarısız geçti. Mali olarak da bu takıma yansıdı transferler olmadı. Kritik dönemdeyiz. Ama sahaya indiğinde taraftarıyla, genç oyuncularıyla inşallah Beşiktaş'a layık bir atmosferi oluştururuz ama teknik anlamda kaygılar herkeste olduğu gibi bende de var" ifadelerini kullandı.

"Orhan Ak bu baskı altında bu görevi yapabilir mi?"

Beşiktaş'ta son dönemde büyük tartışma konusun olan 'Orhan Ak' hakkında da konuşan Tekinoktay, şunları söyledi:

"Ben teknik olarak konuşmak istiyorum. Başkan, Orhan Ak için 'pırlanta gibi bir çocuk' dedi. Taraftarın burada başka bir rahatsızlığı var. Real Madrid, Dourtmund, Barcelona ne yapıyor, futbolu bırakmış adamları altyapıya antrenör yapıyor sonra yardımcı hoca yapıyor sonra teknik adam yapıyor. Bu geleneklerin devam ettirilmesidir. Beşiktaş'ın 116 yıllık bir geleneği var. Baba Hakkılar, Süleyman Seba'lar gibi çok müstesna sporcuların kulübü yönettikleri bir gelenek var. Biz de futbolu bırakan oyuncularımızı altyapıda antrenör olarak göreve başlatıp, daha sonra üst yapıya çekip takımı teslim etmemiz gere. Aynı Pep Guardiola gibi, aynı Löw gibi. Burada başkana şunu sormak lazım. Beşiktaş'a hangi eski futbolcusunu antrenör olarak yetiştirmek için hangi plan projeyi yaptı? Mesela Abdullah Avcı başarısız oldu diyelim Avcı görevden ayrıldıktan sonra takımı Orhan Ak mı teknik direktör olarak sahaya çıkaracak? Bu birikime sahip bilgisi var mı? Yardımcı antrenörün taraftar ve futbolcu arasında, teknik kadro ve futbolcu arasında önemli görevleri vardır. Sadece takımı ısındırma. Takımın futbolcuları ile camia, basın ve teknik kadro arasında bütün gerginliği alacak bir misyonu vardır Orhan Ak bu baskı altında bu görevi yapabilir mi? Dikkat edersiniz çocuk kulübeden çıkamıyor. Yani görevini yapamıyor. O zaman siz yanlış bir yapılanma yapıtınız. Bunu göreve geldiğinizden bugüne kadar yaptınız. Adamlar iki yılda Pep Guardiola yetiştiriyor biz ne hoca ne oyuncu çıkardık 7 yılda! Biz bir Beşiktaş modeli oluşturacaktık. John Benjamin Toshack ile birlikte Rasim Hoca ile çalışacaktık. Sergen Yalçın, Yasin Sülün gibi isimler Fulya'da topraktan yetişen isimler. Biz geleceğimizi bunlara teslim etmeliyiz ki onlar da alttan gelenlere geleceği teslim etsin, Orhan Ak'a siyasi konulardan şikayetçi oldular ve bu şikayetçilerin, şikayet etmelerinde hepsinin hakkı vardır. Ben kulübün geleneklerine sahip çıkılması ve oralara da geleneklere sahip çıkabilecek isimlerin yetiştirilmesi kanısındayım." - İSTANBUL

Kaynak: İHA