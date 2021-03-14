(Özel haber) Esat Delihasan: "En çok sayıda ve bütün kategorilerde hakkımızı alarak Olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, gerçekleştirilecek olan Tokyo Olimpiyatları ile ilgili, "En çok sayıda, bütün kategorilerde hakkımızı alarak Olimpiyatlara katılmak istiyoruz.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, gerçekleştirilecek olan Tokyo Olimpiyatları ile ilgili, "En çok sayıda, bütün kategorilerde hakkımızı alarak Olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Oradaki madalyaları orada düşüneceğiz. 4 tane yüzde 100 katılımcımız, 1 tane de yüzde 70 şansı olan arkadaşımız var. 5 tane ciddi kota gözüküyor" diye konuştu.

Karate 1 Premier League müsabakaları İstanbul'da devam ederken, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Müsabakaların kendileri ve sonuçlar açısından güzel geçtiğini belirten Delihasan, "Organizasyonun bize verilmesi 40 gün önce belli oldu. Azerbaycan'da giriş çıkışlar kapanınca biz talip olduk ve aldık. Fas'ta da müsabakalar vardı, ertelendi ve Portekiz'e geçti. Portekiz'deki müsabakalar şubat ayında yapılacaktı ama nisan sonuna ertelendi. Bu süreçte dünyadaki ilk karate organizasyonu. En iyilerin katıldığı bir turnuva bu. Dünya hakem sınavları oldu. 3 yeni hakemimiz dünya hakemi olmayı başardı. Ayrıca antrenör sınavları oldu. Uluslararası alanda antrenör olmak için 3 antrenörümüz burada başarılı oldu. Bizim ve ülkemizin prestiji açısından güzel bir turnuva" dedi.

"Pandemide kulüplerimiz zorluklar çekti"

Dünyayı etkileyen koronavirüs pandemisinin kulüpleri etkilediğini belirten Esat Delihasan, "Sıkıntılı bir süreçti. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de oldu. Kulüplerin sporcu sayılarında ciddi düşüş oldu. Biz bu eksiklikleri giderme adına 2 tane şampiyona yapabildik. Bir tane 15 Temmuz'da kata şampiyonası yaptık. Sakarya'da kulüplerarası şampiyona yaptık ve katılım yüksek oldu. Kulüpler eski sporcularla devam ediyor. Yeni katılımlar maalesef yok. Kulüplerimiz zorluk çekiyor" ifadelerini kullandı.

"En çok sayıda ve bütün kategorilerde hakkımızı alarak Olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Olimpiyatlara katılma adına çabaladıklarını anlatan Delihasan, "Şu anda madalya olarak şunu, bunu alacağız demek spor adına yanlış olur. Biz en iyisini yapmak için uğraşıyoruz. Mümkün olduğu kadar yüksek sporcu verebilmek, 4 sıklette ilk 2'ye ve 4'e girmiş olmamız gerekiyor. Bugün kalifikasyon puan müsabakası yapılmıyor olmazsa tüm sporcularımız gidiyor ve 8'de 8 yapıyoruz. Kalifikasyon yapılırsa 5 sporcumuz garanti. En çok sayıda, bütün kategorilerde hakkımızı alarak Olimpiyatlara katılmak istiyoruz. Oradaki madalyaları orada düşüneceğiz. 4 tane yüzde 100 katılımcımız, 1 tanede yüzde 70 şansı olan arkadaşımız var. 5 tane ciddi kota gözüküyor" dedi.

"Karate 1 Premier League'de 72 ülke ve 584 en iyi sporcu var"

Karate 1 Premier League'e katılan Türk sporcular hakkında konuşan Esat Delihasan, "3.'lük finalimiz var, 7 tane de birincilik finalimiz var. Gayet iyi durumdayız. 1 yıl aradan sonra yapılan ilk müsabakada gösterilen performanstan memnunuz. Eksikliklerde var. İnşallah onları tamamlayıp olimpiyata kadar hazır hale geleceğiz. 72 ülke 584 sporcu var bu turnuvada" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı