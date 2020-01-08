(Özel haber) Barış Orhunbilge: "Yerli futbolcu yetiştiriliyorsa bence bir teşvik sistemi olmalı"

08.01.2020 09:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:49

Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge, pozitif ayrımcılığın olması gerektiğini belirterek, "Yerli futbolcu yetiştiriliyorsa bence bir teşvik sistemi olması lazım. Biz bir taraftan yetiştirip bir taraftan yiyiyoruz. Bunun mutlaka bir teşviği olmalı insanlarda teşvik edilmeli" diye konuştu.



TFF 1. Lig'in devre arasında çalışmalarını Antalya Lara'da sürdüren Altınordu'da CEO Barış Orhunbilge, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun bir felsefesi olduğunu belirten Orhunbilge, "Bir taraftan yetiştirmeyi, bir taraftan yarışmanız gerekiyor. Her sene belki futbolseverler şey gibi düşünüyor. Geç başlıyor Altınordu, daha sonra açılıyor gibi. 10 futbolcu ile yollarımızı ayırmıştık bu planlar doğrultusunda. Bu sene Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda malum. O durumdan 2-3 takviyemiz oldu takıma. Daha sonra oyun oturdu, felsefemizi sahaya yansıttık. Çok önemli maçlarda golü bulamadık. Bolu'da oynadığımız Hatay maçı, İzmir deki Bursaspor maçı. Sezonun en iyi oyununu Keçiören'de oynadık. Ama yine de biz nerede bitireceğimizi tahmin ediyoruz. Antalya kampından sonra takım ivme yapıyor. Hem genç hem de oyun felsefesini oturtmak zaman alıyor. Dolayısıyla bir sistemi uyguluyoruz takım halinde hareket ediyoruz" dedi.



"Altınordu bir Türkiye projesi"



Yerli futbolcu yetiştirmenin önemini vurgulayan Barış Orgunbilge, "Biz özellikle öz kaynak ifadesini kullanıyoruz. Bizim bütün bakış açımız bu. Son sayı olarak 11-19 yaş arasında 170 öğrencimiz var. Süper Lig'de bugün 14 yabancı var. Birçok takım 9-11 yabancı ile maça çıkıyor. Bu Avrupa'da baktığınız zaman TFF 1. Lig fidanlık gibidir. TFF 1. Lig'de 5+1 yabancı var. Burada evlatları oynatmak çok kolay değil. Burada bir çok santrfor yabancı. Çok önemli yabancı futbolcular var. Bir taraftan yukarıda forma giyemeyen tecrübeli oyuncularda 1. Lig'e iniyor. Burada hem yarışmanız lazım, hem rekabet içinde olmanız gerekiyor. Niğde projesinin çok katkılar vereceği bir yıl olacak. Niğde de ikinci yarı toparlanma olacak. Niğde'den mi Altınordu'ya diyecekler. Orada da aynı yönetim sistemi var. Bizim hocalarımız var. Yönetim şekli aynı. Ravil, Burak ve Muzaffer gibi evlatlarımıza baktığınız zaman akademiden A Takıma çıkacaklarını da ispat ediyoruz. Bence çok kıymetli bir iş. Altınordu bir Türkiye projesi. Bence tam anlamıyla yerli ve milli proje. Daha bu sektörde yerli ve milli çok olduğunu düşünmüyorum. 6 yıldır TFF 1. Lig'de oynuyoruz ve tamamı yerlilerden kurulu. Bir taraftan da sürekli futbolcu ihraç ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Yerli futbolcu yetiştiriliyorsa bence bir teşvik sistemi olmalı"



Türk futbolunun geleceği hakkında görüşlerini belirten Barış Orhunbilge, "Türk insanı yapısı itibariyle şöyle bir durum var; Türk futbolunda 15 milyar borç var. Bir taraftan popülasyon anlamında dernek devam ediyor. Bence bunların bir çerçevesi kuralı olmalı, ciddi caydırıcılıkları olmalı. Caydırıcı olmayan hiçbir şey Türk futbolunda kırılır. Altınordu olarak bizim bakış açımız belki işe teşvik yapılmalı. Mesela bizim 6 yabancı alma hakkımız var ama almıyoruz. FFP nedeniyle UEFA ve FIFA baskı yapıyor. Bu tip kısıtlar bile geldiğinde otomatikman Avrupa'da bir sürü Türk evladı dolaşmaya başladı. Bu çocuklara şans verirseniz Avrupa'daki isimlerden farkları yok, tek farkları şans bulamıyorlar. Bizim sadece 2 tane evladımızdan müthiş bir döviz girdisi var. Bunun birçok takımda çoğaldığını görüyoruz. Pozitif ayrımcılık bir yerde olması lazım. Yerli futbolcu yetiştiriliyorsa bence bir teşvik sistemi olması lazım. Biz bir taraftan yetiştirip bir taraftan yiyoruz. Bunun mutlaka bir teşviği olmalı insanlarda teşvik edilmeli" dedi.



"Cengiz ve Çağların önlerinde ciddi bir gelecek var"



Altınordu'dan yetişen ve yurt dışına transfer olan Cengiz Ünder ile Çağlar Söyüncü'nün durumu hakkında konuşan Orhunbilge, "Cengiz müthiş soğukkanlı. Ben 15 yaşından beri birebir takip ediyorum. Her maçta alt yaş grubunda, her pozisyonda hep o öz güveni soğukkanlılığı korudu. Ravil'de de onu görüyorum. Çağlar çok güçlüydü. Çok doğru bir şey oldu kariyerinde. Öncelikle Bundesliga. Orada Alman ekolü Çağlar'ın arkasında durdu. Çağlar hata yaptı orada ama Bundesliga bir sene önce yılın çaylağı seçildi. Oradan doğru bir yere gitti. Bir evladımızın çok çok önemli bir ligde performans göstermesi bizi gururlandırıyor. Cengiz ekstra bir oyuncu. Adam eksiltmesi şut yeteneği var. Geçirdiği sakatlık yüzünden belki geride kaldı ama en hızlı şekilde telafi edecek. Önlerinde ciddi bir gelecek var. Ayakları düz bassın, yolları açık olsun. Bizde çok gururla izliyoruz. Üretmeye devam inşallah onların yolundan bir çok evladımız Avrupa ya gidecek" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA