(Özel) Dans ayakkabılarını o üretiyor

Bursa'da genç girişimci, dansçıların yurt dışından almak zorunda kaldığı dans ayakkabısını üretmeyi başardı.

Dansçılara özel üretilen ve sadece yurt dışında birkaç firmanın imal ettiği dans ayakkabılarını Türkiye'de bir kaç ayakkabı firması üretmeyi denemiş ve başaramamıştı. Bursalı girişimci bu konudaki açığı görüp tek başına yaptığı olağan üstü gayretler sonucu Türkiye'de ilk defa dans ayakkabısı yapmayı başardı. Türkiye'de faaliyet gösteren dans okulları, Anadolu Ateşi ve folklor kulüpleri, bu ayakkabılar Türkiye'de üretilmediği için yurt dışından bin 500 liraya ithal etmek zorunda kalıyordu.

Bursalı girişimci Fevzi Doğanay Demirtaş, bu işe kafa yorarak çalışma başlattı. Ayak konusunda uzman kişi ve kurumlarla görüşmeler yapan genç girişimci, Türklerin ayak yapısını belirledi. Daha sonra kalıp hazırlayıp modellerini belirledi. Uzun ve sıkı çalışmaların ardından Türkiye'de büyük firmaların milyonlarca yatırım yaparak üretmeyi başaramadığı dans ayakkabısının yüzde yüz yerlisini üreterek, yurt dışından ithal edilenin beşte bir fiyatına bütün Türkiye'deki dansçıların ayaklarına giydirmeyi başardı. Yurt dışından gelen dans ayakkabıları bin 500 liraya satılırken, Demirtaş, aynı ayakkabının yüzde yüz yerlisini 350 liradan satıyor. Dansçılar tarafından çok beğenilen ayakkabıdan yılda bin çift satmayı başaran genç müteşebbis, şimdi bu ayakkabıları yurt dışına ihraç etmenin hazırlığını yapıyor.

Başarı dolu hikayesini anlatan Fevzi Doğanay Demirtaş, "Benim asıl mesleğim dış ticaret danışmanlığıydı. Babamın da tarihi folklor ayakkabılar imalathanesi var. Bir gün spor ayakkabı ihtiyacım oldu ve mağazaya girdim. Baktık ki hiç Türk markası yok. Türkiye'ye yerli bir marka kazandırmamız gerekiyor diye düşündüm. Kendi işimizin başına geçerek ülkemize yerli bir marka oluşturma çabasına giriştim. Dans ayakkabıları ülkemizde 20 yıldır yurt dışından ithal ediliyordu. Ülkemizdeki danscılar yerli dans ayakkabısı olmadığı için yurt dışından yüksek meblağlar ödeyerek almak zorunda kalıyordu. Bu işi başarmak hiç kolay olmadı. Bizim insanımızın ayak yapısı farklı, ben onunla ilgili uzmanlarla uzun bir çalışma yaptım. Nasıl ayakkabı üretmem konusunda fikir sahibi oldum. Yaptığım çalışmalar sonunda üreteceğim ayakkabı modelini belirledim. Ülkemizde bir çok büyük firmanın üretmek isteyip üretemediği yerli dans ayakkabısını üretmeyi başardım. Bu yıl üçüncü senemiz. Her yıl bin çift imal ederek ülkemizde dansçılara satıyoruz. Anadolu Ateşi'nin ayakkabılarını da biz temin ediyoruz. Yurt dışında bin 500 liraya ithal edilen ayakkabıyı biz 350 liraya satıyoruz. Bu ayakkabı yüzde yüz yerli bir ayakkabı. Bu ayakkabının yerlisini üreten tek firmayız" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA