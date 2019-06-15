BJK Kongre Üyesi Abdullah Baysal'ın ölümü kamerada!

BJK Kongre Üyesi ve Pendik eski Belediye Başkanı Abdullah Baysal'ın, Balmumcu'da yolun karşısına geçmek istediği esnada süratli seyreden otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Baysal'ın çarpmanın etkisiyle havalanarak 15 metre sürüklendiği öğrenildi.

Olay, dün saat 12.15 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun sağ tarafındaki kaldırımdan yürüyen Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) kongre üyesi, İnşaatçılar Derneği (İNDER) Genel Başkan Yardımcısı ve Pendik eski Belediye Başkanı, evli ve 2 çocuk babası Abdullah Baysal (74), yola inerek refüje doğru yürümeye başladı. Baysal'a tam yolun karşısına geçeceği esnada 34 RP 2828 plakalı otomobil ile süratli bir şekilde seyreden Adnan A. çarptı.

HAVALANARAK 15 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpma sonucu havalanarak 15 metre sürüklenen Baysal ağır bir şekilde yaralandı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Baysal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Baysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Feci kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, Baysal yolun karşısındaki kaldırımdan yürüdüğü esnada yola geçiyor. Bir süre sonra refüje doğru koşmaya başlayan Baysal'a süratli gelen otomobil çarpıyor. Baysal çarpmanın etkisiyle havalanarak metrelerce sürükleniyor. Çarpan aracın sürücüsü ise durarak bir süre şok geçiriyor. Bulvardaki araçlar ise kazanın olmasıyla duruyor. Çevredeki vatandaşlar ise koşarak olay yerine gidiyor.

ABDULLAH BAYSAL ASLİ KUSURLU BULUNDU

Kazanın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Baysal'a çarpan sürücü Adnan A.'yı ifadesi alınmak üzere Beşiktaş Yıldız Polis Merkezine götürdü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, belediye otobüsünün sürücünün görüş alanını kapattığını ve bir anda yola geçen Baysal'ı göremediğini belirledi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemeler sonucunda yaya Abdullah Baysal yüzde 100 asli kusurlu bulundu.

CENAZESİ AİLE KABRİSTANINA DEFNEDİLECEK

Olayın ardından Baysal'ın ölüm haberini alan yakınları, BJK ve İNDER yetkilileri hastaneye geldi. Yetkililerden bilgi alan acılı yakınları, cenazeyi teslim alarak Üsküdar'daki Şakirin Camii Gasilhanesine götürdü. Abdullah Baysal'ın cenaze namazının bugün ikindi namazını müteakip Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ABDULLAH BAYSAL KİMDİR?

1945 Trabzon doğumlu olan Abdullah Baysal, evli ve 2 çocuk babasıdır. Yüksekokul mezunu olan Baysal, inşaat sektöründe uzun yıllar yöneticiliklerinin yanı sıra, Pendik Belediye Başkanlığı görevinde de bulundu. İNDER İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkan Yardımcılığı ve İNDERgi sorumlu müdürlüğü görevlerini yapıyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA