Özdemir'den Büyükelçi Erginay'a teşekkür
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özdemir'den Büyükelçi Erginay'a teşekkür

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Özdemir'den Büyükelçi Erginay'a teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit'e A Milli Futbol Takımı'na olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu
Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, T.C. Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay ve T.C. Barselona Başkonsolosu Selen Evcit'e A Milli Futbol Takımı'na olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Başkan Özdemir, Malaga'daki maçın ardından havalimanında İspanya'da kafilede bulunduğu süreçte hep yanında olan Büyükelçi Erginay ve Başkonsolos Evcit'e A Milli Futbol Takımı forması takdim etti. - İSTANBUL

Özdemir'den Büyükelçi Erginay'a teşekkür

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Semih Yalçın Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Merve Dizdar Farah Zeynep Abdullah
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Ersun Yanal Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özdemir'den Büyükelçi Erginay'a teşekkür - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 00:16:39. #1.14#
title