Özbekistan ve Kazakistan arasında 1,5 milyar dolarlık imza

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te dün düzenlenen Özbekistan-Kazakistan hükumetlerarası işbirliği komisyonu 18'inci toplantısında iki ülke arasında toplam değeri 1,5 milyar doların üzerinde olan 27 anlaşma imzalandı.

Kardeş Özbekistan ve Kazakistan arasındaki ilişkiler ekonomik alanda güçlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te Özbekistan-Kazakistan hükumetler arası işbirliği komisyonu 18'inci toplantısında düzenlendi. Toplantıda iki ülke arasında toplam değeri 1,5 milyar doların üzerinde olan 27 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmaların ikili ticaret, yatırımlar, hafif sanayii, ulaşım, tarım ve ilaç sanayii alanlarındaki ilişkileri arttırmayı amaçladığı açıklandı.

İki ülkenin kamu ve özel sektör yetkililerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve Kazakistan Başbakanı Askar Mamin eş başkanlık yaptı. Abdulla Aripov, son dönemde düzenlenen Özbekistan-Kazakistan Bölgeler arası Forumu ve Orta Asya Ekonomik Forumu'nun iki ülke iş dünyası için direk işbirliği açısından önemli olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin son zamanlarda dinamik bir şekilde geliştiğini belirten Askar Mamin, "Özbekistan, Kazakistan'ın üçüncü en büyük ticari ortağıdır" dedi.

Geçen yıl Özbekistan ile Kazakistan arasındaki dış ticaret hacmi yaklaşık yüzde 50 artışla ilk defa 3 milyar 22 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. İki ülke 2020 yılında 5 milyar dolara ulaşmayı amaçlıyor. - TAŞKENT

Kaynak: İHA