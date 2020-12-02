Özbekistan'da futbolcudan hakeme linç girişimi
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Özbekistan'da futbolcudan hakeme linç girişimi

02.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:07

Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu.

Özbekistan'da Neftchi Fergana ve Turon Yaypan arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar sonrası Neftchi Fergana futbolcusu, hakeme linç girişiminde bulundu. 

Özbekistan Pro Ligi'ndeki Neftchi Fergana ve Turon Yaypan takımları arasında oynanan bölgesel maçta verilen yanlış karar, sahada arbedeye yol açtı. Neftchi Fergana takımı oyuncusu, yanlış kararın ardından Shavkat Nasibullayev adlı hakeme uçan tekme atarak saldırdı. Olayın ardında taraftarlar da sahaya girerek, hakeme linç girişiminde bulundu. Hakem, polisin yardımı ile güçlükle soyunma odasına götürüldü. Tribünlerde sosyal mesafenin de hiçe sayıldığı görülürken, hakeme linç girişimi kameralara yansıdı.

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Özbekistan'da futbolcudan hakeme linç girişimi
Özbekistan'da futbolcudan hakeme linç girişimi
Özbekistan'da futbolcudan hakeme linç girişimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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