Özbek-Türk Tarım İşadamları Forumu Taşkent'te yapıldı

Özbek- Türk Tarım İşadamları Forumu, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev'in katılımıyla Taşkent'te gerçekleştirildi.

Çok sayıda Türk ve Özbek tarım iş adamının katıldığı forumda konuşan Bakan Pakdemirli, tarım alanında Türkiye'nin deneyimlerini Özbek kardeşleriyle paylaşmak istediklerini kaydederek, bu çerçevede Özbekistan'da Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün bir ofisini açmaya ve Özbekistan'a Tarım Müşavirliği ataması yapmaya karar verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin tarımda AR-GE faaliyetleri konusunda önemli başarılarının bulunduğunu hatırlatan Pakdemirli, Özbekistan'ın tarım alanında çok büyük bir potansiyeli bulunduğunu; Türkiye'nin tarım alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini de Özbek tarafıyla paylaşarak bu potansiyelin hayata geçirilmesine katkıda bulunmak istediklerini kaydetti.

Hocayev de, ülkede ilk defa düzenlenmekte olan Özbek-Türk Tarım İşadamları Forumu'na çok kapsamlı bir heyetle katılımlarından dolayı Pakdemirli'ye teşekkür etti.

Özbek ve Türk tarım insanlarının söz konusu foruma büyük bir umutla baktığını aktaran Hocayev, forumun ikili iş birliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Hocayev, Türkiye'nin son yıllarda tarım sektöründe büyük başarılara imza attığını dile getirerek, bu forumun amacının Türk iş adamlarıyla tarım alanındaki iş birliğini geliştirmek ve Türkiye'nin tarım alanındaki deneyimlerinden istifade etmek olduğunu kaydetti. Hocayev, Türkiye ile tarım konusunda tohumculuktan başlayarak AR-GE'ye kadar tüm alanlarda iş birliği yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

Forumun ardından Türk basınına açıklamalarda bulunan Pakdemirli, 2 gündür Özbekistan'da çok verimli ve yoğun bir programlarının olduğunu, iki defa iş adamlarıyla görüştüğünü, Özbek Tarım Bakanı ile defalarca bir araya geldiğini, ayrıca çalışma grubu ve Tarım Yürütme Komitesi toplantılarının da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Bu toplantılarda çok önemli neticelerin alındığını vurgulayan Pakdemirli, bu çerçevede Türkiye'nin başarılı çalışmalarını Özbekistan'a, Özbekistan'ın yapmış olduğu iyi uygulamaları da Türkiye'ye karşılıklı olarak aktaracaklarını vurguladı.

Pakdemirli, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov ile basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.