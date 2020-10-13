Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor

Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım'daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya'nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sosa, Mert Hakan, Pelkas transferleri, bu bölgedeki rekabeti artırdı. Erol Bulut, Rize maçında Ozan'ı yedek soyundurdu, Hatay karşısında ise ikinci yarının başında oyundan aldı.

Fenerbahçe'de bir türlü 11'in değişilmezi olamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli Takım'da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, önce Almanya karşısındaki futbolu ve attığı jeneriklik golle alkış aldı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Başarılı oyuncu son olarak Rusya maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, Milli Takım performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan'ın bu çıkışı, Fenerbahçeli taraftarları da fazlasıyla heyecanlanırdırdı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun bu performansını Kanarya'ya da taşımasını dört gözle bekliyor.

(Fanatik)