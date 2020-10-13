Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor
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Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor

13.10.2020 08:49 | Son Güncelleme: 13.10.2020 08:59

Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, Milli Takım'daki performansıyla büyülüyor. Ozan, Almanya'nın ardından Rusya maçının da yıldızı oldu ve tüm dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'de orta sahaya yapılan Sosa, Mert Hakan, Pelkas transferleri, bu bölgedeki rekabeti artırdı. Erol Bulut, Rize maçında Ozan'ı yedek soyundurdu, Hatay karşısında ise ikinci yarının başında oyundan aldı.

Fenerbahçe'de bir türlü 11'in değişilmezi olamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Milli Takım'da ise bambaşka bir görüntü çiziyor. Şenol Güneş'in kaptanlık pazubandını verdiği Ozan Tufan, önce Almanya karşısındaki futbolu ve attığı jeneriklik golle alkış aldı.

TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Başarılı oyuncu son olarak Rusya maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Yıldız futbolcu, Milli Takım performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Ozan Tufan'ın bu çıkışı, Fenerbahçeli taraftarları da fazlasıyla heyecanlanırdırdı. Sarı-Lacivertliler, 25 yaşındaki futbolcunun bu performansını Kanarya'ya da taşımasını dört gözle bekliyor.

(Fanatik)

Ozan Tufan milli takımdaki performansıyla büyülüyor
Haber Yorumları (4)
AFYONLU: ALMANYA MİLLİ TAKIMININ YEDEKLERİNİN YEDEKLERİNE GOL ATTI BERABERLİĞİ ZOR KURTARDIK OZAN YEDEKLERİNDE YEDEKLERİNE 1 GOL ATTI DİYE ONU YÜCELTMENİZ ÇOK ABARTILI VE SAÇMA
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ERGÜN K.: RUSYA MAÇINDA HİÇ BEĞENMEDİM. BİZE BAŞKA MAÇ MI İZLETTİLER. RUSYA MAÇINDA CENGİZ OYUNA GİRMESE TAKIMDA BİR ŞEY YOKTU TAKIMI CANLANDIRDI. HAZIRLIK MAÇLARINDA BANA GÖRE GÖSTERİLEN PERFORMANS ALDATICI.
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AYŞE KURT: EVET OZAN FB YE ÇOK ŞEYLER KATABİLİRSİN SADECE MOTİVASYONA İHTİYACIN VAR. EROL HOCA YA DUYURULUR.
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