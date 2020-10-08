Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı

A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Tufan'ın attığı o gol dün gecenin en çok konuşulan olayı oldu.