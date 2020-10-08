Ozan Tufan'ın Almanya'ya attığı harika golle ilgili sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı
08.10.2020 08:46 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:06
A Milli Takım'ın Almanya ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Ozan Tufan muhteşem bir gole imza attı. Tufan'ın attığı o gol dün gecenin en çok konuşulan olayı oldu.
A Milli Futbol Takımı'mız özel maçta deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geldi. Milli Takım'ın Almanya'ya tarihinde ilk kez 3 gol attığı mücadele 90+4'te Kenan Karaman'ın attığı beraberlik golüyle 3-3 bitti. Tam 6 gollü nefis maçta kaptan Ozan Tufan'ın millilerimiz adına attığı ilk gol geceye damga vurdu.
MİLLİ TAKIM'DA 6. GOLÜ
Fenerbahçe forması giyen 1995 doğumlu oyuncu Ozan Tufan, A Milli Takım forması altında 51. maçında 6. golünü Almanya'ya karşı attı. Ozan Tufan son olarak 7 Eylül 2019'da İstanbul'da Andorra'ya gol atmıştı. Ozan Tufan daha önce Danimarka, Çekya, Ukrayna, Kosova ve Andorra ağlarını havalandırmıştı.
51. milli maçına çıkan ve kaptanlık pazubandını takan Ozan Tufan'ın attığı gol sonrası sosyal medyada yüzlerce paylaşım yapıldı.