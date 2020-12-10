Ozan Tufan'dan transfer sözleri: F.Bahçe'ye para kazandırıp Avrupa'ya gitmek istiyorum

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ozan Tufan, kadroya giremediği anlarda bile pes etmedi, Fenerbahçe'ye küsmedi, şimdi takımın en formda ismi olarak vazgeçilmezi haline geldi. Milli futbolcu, Fenerbahçe'ye para kazandırarak Avrupa'ya gitmek istediğini belirtti.

Fenerbahçe'nin son dönemdeki vazgeçilmezi Ozan Tufan, sezona kötü başlamasına rağmen takıma küsmedi, gayret etti ve yönetimin arkasında durmasıyla bugünlere geldi.

Sarı-lacivertli oyuncu; özverisi, mücadelesi ve takımı sahiplenmesiyle herkesin takdirini kazandı. Özellikle sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun gelmesi, idari koordinatör olan Selçuk Şahin'in de takıma katılması Ozan'ı rahatlattı.

G.SARAY DERBİSİNDE PATLADI

Sezonun ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçında son 15 dakika oyuna giren ve karşılaşma sonrası galibiyete karşın üzgün bir tavırda olan 24 yaşındaki orta saha, buna karşın pes etmedi. İkinci haftadaki Hatayspor maçında ilk 11'e girip, ilk 45 dakikada hemen çıkarak şaşırtan genç oyuncu esas patlamayı 3. haftadaki Galatasaray derbisinde yaptı.

Nişanlandığı dönemde Başkan Ali Koç ve Emre Belözoğlu'ndan büyük destek gören hatta nişanlısını bizzat Başkan Ali Koç'un istemesiyle güzel bir hatıra yaşayan Ozan Tufan, Galatasaray maçındaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı.

GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Bir daha hiç formayı bırakmayarak ilk 11'e adını yazdıran yıldız orta saha, A Milli Takım'da da Şenol Güneş'in değişmezi oldu, Almanya maçında attığı şık gol alkış aldı. Sarı-lacivertli takımda da oynadıkça form tutan, mücadelesiyle öne çıkan ve liderlik yaparak kaptanlığını gösteren Ozan Tufan, yardımcı antrenör Volkan Demirel'den de her maçta destek buluyor.

"FENERBAHÇE'YE PARA KAZANDIRARAK GİTMEK İSTİYORUM"

Beraber aynı takımda oynarken de ağabey gibi gördüğü Demirel'e yakın duran ve takımda Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan gibi isimler iyi iletişimi olan Ozan Tufan'ın, "Bu kulübün sembol isimlerinden olmak istiyorum, Fenerbahçeli olarak anılmak istiyorum. Hem şampiyonluk kazanmak hem de transfer olacaksam da Avrupa'ya iyi bir kulübe gidip Fenerbahçe'ye para kazandırmak istiyorum" dediği öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Hatta geçen sezon sözleşme yenilediği dönemden bile daha iyi ve daha istekli olduğu kaydedilen Ozan Tufan'ın Fenerbahçe formasıyla şampiyonluk görmeden ayrılmak istemediğini herkese ilettiği ifade edildi.

(Milliyet)