Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
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Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Milli Takım'da EURO 2020 döneminde yine kilo aldı. Fit görüntüsünün maçlarda bozulduğu ortaya çıkan Ozan'ın tatilden paylaşılan fotoğrafı şaşkınlık yarattı. 26 yaşındaki futbolcunun sezon içindeki fit görüntüsü gitti, yerine eski göbekli hali geldi. Ozan sezon başlamadan kiloları vermezse taraftarın hışmına uğrayabilir.

İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı konuşulan Ozan Tufan için bu ihtimal zora girebilir. 26 yaşındaki futbolcu, yine kilo almaya başladı. EURO 2020'de Milli Takım'da etkisiz bir performans koyan Ozan'ın, maçlarda aldığı kilolar ortaya çıkmıştı ama tatille birlikte bu durum daha da kötüye gitti.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Fenerbahçe'ye dönüşündeki temposu

FİZİĞİ KİLO ALMAYA MÜSAİT

Ozan, kilosuna dikkat etmediği ve çalışmalarını aksattığı için Alanya'ya kiralanmış, Sergen Yalçın'la yakaladığı çıkıştan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Ozan yaptığı açıklamada, "Depresyona girmiştim. Hayatımın en kötü dönemiydi" ifadelerini kullanmıştı.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
EURO 2020'de bozulmaya başlayan fiziği

TARAFTARI KARŞISINA ALABİLİR

Ozan, fiziğiyle oynayan bir futbolcu olduğu için fit görüntüsünü kaybettiğinde devamlılığı ve performansı düşüyor. Tatildeki halini sezon başlayana kadar kaybetmezse yine taraftarın hışmına uğrayabilir.

Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
Son hali
Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com
Haber Yorumları (3)
AY KURAL: Hem Fenerbahçe'yi batırıyor hemde Milli takımı. Vasatın altında futbol oynuyor.Şenol hoca ve Fenerbahçe'nin hayal kırıklığı. İyi oyuncu olsaydı Sivas maçında süper oynardı. Galip gelerek Fenerbahçe de ligin şampiyonu olurdu. Tam bir hayal kırıklığı.
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ÇINAR SARAÇ: Bizim köydeki sarı kız bundan daha iyi fit ve her gün 10 litre de süt verir , daha faydalı sarı kız.
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EREN İSMAİL: Ozanı halen hem milli takım hemde FB de as oyuncu olması beni halen şaşırtıyor.
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Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü - Haberler Spor
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