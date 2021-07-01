Ozan Tufan bildiğiniz gibi! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Milli Takım'da EURO 2020 döneminde yine kilo aldı. Fit görüntüsünün maçlarda bozulduğu ortaya çıkan Ozan'ın tatilden paylaşılan fotoğrafı şaşkınlık yarattı. 26 yaşındaki futbolcunun sezon içindeki fit görüntüsü gitti, yerine eski göbekli hali geldi. Ozan sezon başlamadan kiloları vermezse taraftarın hışmına uğrayabilir.

İngiltere Premier Ligi'ne transfer olacağı konuşulan Ozan Tufan için bu ihtimal zora girebilir. 26 yaşındaki futbolcu, yine kilo almaya başladı. EURO 2020'de Milli Takım'da etkisiz bir performans koyan Ozan'ın, maçlarda aldığı kilolar ortaya çıkmıştı ama tatille birlikte bu durum daha da kötüye gitti.

Fenerbahçe'ye dönüşündeki temposu

FİZİĞİ KİLO ALMAYA MÜSAİT

Ozan, kilosuna dikkat etmediği ve çalışmalarını aksattığı için Alanya'ya kiralanmış, Sergen Yalçın'la yakaladığı çıkıştan sonra Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Ozan yaptığı açıklamada, "Depresyona girmiştim. Hayatımın en kötü dönemiydi" ifadelerini kullanmıştı.

EURO 2020'de bozulmaya başlayan fiziği

TARAFTARI KARŞISINA ALABİLİR

Ozan, fiziğiyle oynayan bir futbolcu olduğu için fit görüntüsünü kaybettiğinde devamlılığı ve performansı düşüyor. Tatildeki halini sezon başlayana kadar kaybetmezse yine taraftarın hışmına uğrayabilir.