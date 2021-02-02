Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda
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Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda

02.02.2021 09:48 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:51
Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda

Ara transferin son gününde Almanya Bundesliga ekibi Schalke04'ten İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medyadan mavi-beyazlı kulübe veda etti.

Ara transferin son gününde Almanya Bundesliga ekibi Schalke04'ten İngiltere Premier Lig devi Liverpool'a transfer olan milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medyadan mavi-beyazlı kulübe veda etti.

Schalke04'e veda paylaşımını Türkçe ve İngilizce olarak yapan 20 yaşındaki stoper, şu ifadeleri kullandı: "Bir buçuk yılı aşkın süredir formasını giydiğim Schalke04 Kulübü'nden bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burada geçirdiğim süre boyunca, mavi-beyaz renkler için birlikte mücadele ettiğim tüm takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Schalke04 Kulübü en kısa sürede layık olduğu yerlere gelecektir. Desteğini her zaman arkamda hissettiğim Schalke04 taraftarına sevgi ve saygılarımla."FATİH TERİM: GÜVENİMİ GURURA ÇEVİRDİN EVLATBu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de Avrupa devine transfer olan eski öğrencisi Ozan Kabak için sosyal medya hesabından özel paylaşımda bulundu. Terim paylaşımında, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün" ifadelerine yer verdi.42 MAÇTA FORMA GİYDİ, 3 GOL KAYDETTİVFB Stuttgart'tan Temmuz 2019'da Schalke04'e transfer olan Ozan Kabak, mavi-beyazlı formayla 42 resmi maça çıktı ve 3 de gole imza attı.SCHALKE'DEN SAVUNMAYA TAKVİYE Ozan, Ada'nın yolunu tutarken, diğer taraftan Schalke04 de Arsenal'dan 28 yaşındaki Alman savunma oyuncusu Shkodran Mustafi'yi renklerine bağladı.

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- Almanya
Ozan Kabak'tan Schalke04'e veda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Temel ELCİVAN

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