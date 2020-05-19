Ozan Kabak'tan 19 Mayıs mesajı - Ozan Kabak'tan 19 Mayıs mesajı Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

- Ozan Kabak'tan 19 Mayıs mesajı

İSTANBUL - Alman ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünlerde değişmeyen nadir şeylerden biri de milli bayramlarımızın verdiği ortak coşku. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA