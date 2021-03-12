Ozan Gündoğdu kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Ozan Gündoğdu kimdir?

12.03.2021 17:22 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:32
Ozan Gündoğdu kimdir?

Ekonomi yorumlarıyla merak edilen isimlerden biri olan Ozan Gündoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bu kapsamında Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi. Ozan Gündoğdu biyografisi!

Katıldığı açıkoturumlarda merak edilen isimlerden biri olan Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında nereli? Ekonomi yorumlarıyla merak edilen Ozan Gündoğdu'nun hayatı ve biyografisi

OZAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ekonomi sayfasında editör olan Ozan Gündoğdu BirGün Gazetesi'nde yazmaktadır. 2018 yılından beri yeri aldığı görevinin yanı sıra freelance olarak İktisat ve Maliye Öğretmenliği yapmakta.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Pelin Öztekin Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Hakan Kutlu Ünal Karaman Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ozan Gündoğdu kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 17:37:37. #1.14#
title