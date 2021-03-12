Ozan Gündoğdu kimdir?

Ekonomi yorumlarıyla merak edilen isimlerden biri olan Ozan Gündoğdu, yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen isimlerden biri oldu. Bu kapsamında Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları merak edildi. Ozan Gündoğdu biyografisi!

Katıldığı açıkoturumlarda merak edilen isimlerden biri olan Ozan Gündoğdu kimdir? Ozan Gündoğdu kaç yaşında nereli? Ekonomi yorumlarıyla merak edilen Ozan Gündoğdu'nun hayatı ve biyografisi

OZAN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ekonomi sayfasında editör olan Ozan Gündoğdu BirGün Gazetesi'nde yazmaktadır. 2018 yılından beri yeri aldığı görevinin yanı sıra freelance olarak İktisat ve Maliye Öğretmenliği yapmakta.

İzmir Atatürk Lisesi'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamladı.