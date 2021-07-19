Ozan Can Oruç Turgutluspor'da
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Ozan Can Oruç Turgutluspor'da

Ozan Can Oruç Turgutluspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezon İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen kaleci Ozan Can Oruç ile sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor geçtiğimiz sezon İttifak Holding Konyaspor'da forma giyen kaleci Ozan Can Oruç ile sözleşme imzaladı. Ozan Can Oruç'un imza törenine, Turgutluspor adına Genel Kaptan Tolga Seyman katıldı.

İttifak Holding Konyaspor'dan 1 yıllığına kiralık olarak Turgutluspor kadrosuna katılan Ozan Can Oruç, Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen törenle resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreni sonrasında konuşan Ozan Can Oruç şunları söyledi: "İnşallah hem Turgutluspor camiasına hem de benim adıma hayırlı olur. Büyük bir camiaya geldiğimin farkındayım. Aynı zamanda heyecanlıyım. Takımdaki arkadaşlarımla tanışma imkanı buldum. Hoca da dahil herkes çok sıcakkanlı. Tesisler ve stadyumu görünce Turgutluspor'un ne denli büyük bir camia olduğunu gelir gelmez ilk dakikadan itibaren anladım. Taraftarımızın gücüyle birlikte bu sezon Turgutluspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Genç kaleci Ozan Can Oruç'u kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Genel Kaptanı Tolga Seyman ise, "Ozan Can Oruç, genç ve başarıya aç oyuncu. Kendisini ispatlamak isteyen bir oyuncu. Enerjisi çok yüksek. Heyecanını görebiliyorum. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Ozan Can Oruç kardeşime yeni sezonda başarılar diliyorum." dedi. - MANİSA

Ozan Can Oruç Turgutluspor'da
Ozan Can Oruç Turgutluspor'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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