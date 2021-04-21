Özalp'ta ot yangını
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Özalp'ta ot yangını

Özalp'ta ot yangını
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Van'ın Özalp ilçesinde ot yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tepedam Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Sağlam'ın hayvanları için istiflediği ot yığınında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İlçe Gurup Amirliği ekipleri, yaklaşık 30 dakika süren çalışmayla yangını kontrol altına aldı.

Çevreye sıçramadan söndürülen yangında otlar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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