Kenara alınma sebebi belli oldu! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil - Haberler Spor
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Kenara alınma sebebi belli oldu! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil

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Sivasspor maçında 59'da oyundan alınan Mesut Özil'in çıkmasındaki karar; bilimsel verilere dayalı olarak alındı. Yapılan ölçümlerde Mesut'un 60 dakikadan fazla sahada kalması yüksek risk teşkil ediyor. Sakatlıkların artmasıyla bu konunun üzerine eğilen Pereira'nın, Mesut'u yavaş yavaş 90 dakika seviyesine çıkarmayı amaçladığı belirtildi.

Milliyet'in haberine göre; Artan sakatlıklardan sonra Vitor Pereira, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı analizler yaptırttı. Mesut Özil'in sakatlık riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun 60 dakikadan fazla oynamasının risk teşkil ettiği belirtildi.

Oyundan çıkma sebebi belli oldu! Bilimsel veriler göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil

BU YÜZDEN ÇIKTI

Mesut Özil'in Sivasspor maçında bitime yarım saat kala çıkmasının nedeni de işte bu veriler olduğu ifade edildi. Sakatlık riski göz önünde bulundurularak Özil kenara alındı.

Oyundan çıkma sebebi belli oldu! Bilimsel veriler göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Bu sadece Mesut Özil'le sınırlı bir durum değil. Takımdaki tüm oyuncuların ölçümleri yapılıyor ve fizik gücüne, kas gücüne göre dakikaları hesaplanıyor. Artık sakatlık konusu daha detaylı irdeleniyor. Bir oyuncunun kaç dakika oynayabileceği ve kaçıncı dakikadan sonra sakatlık riskinin başladığı Vitor Pereira ve ekibi tarafından yakından takip ediliyor.

Kenara alınma sebebi belli oldu! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil
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Haber: Kenara alınma sebebi belli oldu! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil - Haberler Spor
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