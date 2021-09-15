Kenara alınma sebebi belli oldu! Bilimsel verilere göre Mesut Özil'in 90 dakika oynaması mümkün değil
Sivasspor maçında 59'da oyundan alınan Mesut Özil'in çıkmasındaki karar; bilimsel verilere dayalı olarak alındı. Yapılan ölçümlerde Mesut'un 60 dakikadan fazla sahada kalması yüksek risk teşkil ediyor. Sakatlıkların artmasıyla bu konunun üzerine eğilen Pereira'nın, Mesut'u yavaş yavaş 90 dakika seviyesine çıkarmayı amaçladığı belirtildi.
Milliyet'in haberine göre; Artan sakatlıklardan sonra Vitor Pereira, oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili detaylı analizler yaptırttı. Mesut Özil'in sakatlık riskinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcunun 60 dakikadan fazla oynamasının risk teşkil ettiği belirtildi.
BU YÜZDEN ÇIKTI
Mesut Özil'in Sivasspor maçında bitime yarım saat kala çıkmasının nedeni de işte bu veriler olduğu ifade edildi. Sakatlık riski göz önünde bulundurularak Özil kenara alındı.
SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Bu sadece Mesut Özil'le sınırlı bir durum değil. Takımdaki tüm oyuncuların ölçümleri yapılıyor ve fizik gücüne, kas gücüne göre dakikaları hesaplanıyor. Artık sakatlık konusu daha detaylı irdeleniyor. Bir oyuncunun kaç dakika oynayabileceği ve kaçıncı dakikadan sonra sakatlık riskinin başladığı Vitor Pereira ve ekibi tarafından yakından takip ediliyor.