Oyuncu Profili: Ander Herrera

22.08.2019 13:14

Ander Herrera'nın 2018-19 en iyi istatistiklerini ve Fransız şampiyonu Saint-Germain ile ilk sezonunun ilk anlarını inceleyin. Herrera, United United takım arkadaşı olan Angel Di Maria ile bağlantı kuracağı Manchester United'dan Le Parc des Princes'e geçti.