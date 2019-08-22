Oyuncu Profili: Ander Herrera

Ander Herrera'nın 2018-19 en iyi istatistiklerini ve Fransız şampiyonu Saint-Germain ile ilk sezonunun ilk anlarını inceleyin. Herrera, United United takım arkadaşı olan Angel Di Maria ile bağlantı kuracağı Manchester United'dan Le Parc des Princes'e geçti.

22.08.2019 13:14

Ander Herrera'nın 2018-19 en iyi istatistiklerini ve Fransız şampiyonu Saint-Germain ile ilk sezonunun ilk anlarını inceleyin. Herrera, United United takım arkadaşı olan Angel Di Maria ile bağlantı kuracağı Manchester United'dan Le Parc des Princes'e geçti.

Kaynak: Dugout

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