Oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
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Oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, Ferhan Şensoy'un vefatı dolayısıyla sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Kültür sanat dünyasının ünlü isimleri, Ferhan Şensoy'un vefatı dolayısıyla sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi.

Ortaoyuncular tiyatro grubunun kurucusu 70 yaşındaki oyuncu, damarlarıyla ilgili geçirdiği operasyonun ardından yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 1 Temmuz'da hastaneye kaldırılarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde tedavi görmeye başlamıştı.

Usta sanatçının kızlarından Müjgan Ferhan Şensoy, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, "Babam uçtu göklere…" mesajıyla babasının vefatını duyururken, Derya Sensoy ise "Çok ama çok üzgünüm. Seni çok seviyorum babacım" ifadelerine yer verdi.

Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz…" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, usta sanatçının vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Kül yutmaz mizahıyla tiyatromuzun dağarcığının gelişmesine unutulmaz katkıları olmuş bir ustayı kaybettik. Çok daha güzel günler görmeyi hak ediyordu. Nur içinde yatsın."

"Dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun"

Müzisyen Sabahat Akkiraz da "Çok üzücü bir sabah. Sanat ailemizin en özel sanatçılarından Ferhan Şensoy hakka yürüdü. Ortaoyuncular Tiyatrosunun kurucusu, oyuncu, yazar ve güzel insan Ferhan Şensoy seni çok özleyeceğiz. Işıklar içinde uyu." cümleleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Oyuncu Reha Özcan, "Türk tiyatrosu gelenekselini en çok koruyup, modernleştiren en zeki ustasını yitirdi. Şimdi kavuk devrildi. Çok arayacağız, çok özleyeceğiz. Başımız sağ olsun." sözlerini paylaştı.

Yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan ise "O kadar büyük bir kayıp, öyle derin bir acı ki. Hepimizin hayatında müthiş izler bıraktı. Çok çok üzgünüm." paylaşımını yaptı.

Oyuncu Mert Fırat, üzüntüsünü sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:

"İlham olduğun, çığır açtığın meslek hayatımızın medarı iftiharı, ustamız, dik duruşunla, hiç durmayan üretme azminle bizlere hep ışık oldun. Yattığın yer incitmesin, devrin hep daim oldu, daim olacak."

Oyuncu Tolga Cevik de "Çok ama çok üzüldüm. İnanılmaz yazar, şahane tiyatrocu, eşsiz meddah, bir ağabey, muhteşem bir zeka, gerçek bir Don Kişot. Gitti Düşbüküm. Nur içinde yat Ferhan Şensoy." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Oyuncu Hazal Kaya ise "Ah ne büyük bir kayıp... Çok üzgünüm... Başımız sağ olsun." cümlelerini paylaştı.

Sanatçının vefatı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından çok sayıda paylaşım yapılırken üzüntülerini ifade edenler arasında Ahmet Kural, Mesut Yar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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Oyuncu Ferhan Şensoy'un vefatı sanat dünyasını yasa boğdu - Haberler
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