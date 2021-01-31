Oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi
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Oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

31.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:18
Oyuncu Atilla Pekdemir yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Atilla Pekdemir, 78 yaşında hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 senedir akciğer kanseriyle mücadele eden ünlü oyuncunun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Tiyatro ve sinemamızın kıymetli bir ustasını daha yitirdiğimizi üzüntüyle öğrendik. Merhum Atilla Pekdemir'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz."

Atilla Pekdemir kimdir

Pekdemir, 10 Şubat 1943'te, Giresun'da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra Ankara Hukuk Fakültesine girdi. 1963'te konservatuvarın tiyatro bölümünü kazanınca hukuk eğitimine ara vererek konservatuvara devam etti. 1968'de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Konservatuvarın ilk yılında beş arkadaşı ile GRUP-6 Tiyatrosunu kurdu ve Türkiye'de ilk Bertolt Brecht oyununu sergiledi. Aynı yıl hocası Yıldız Kenter'in tiyatrosunda yine bir Brechtoyunu olan Üç Kuruşluk Opera ile profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Gençlik Tiyatrosu'yla Almanya- Erlangen Uluslararası Tiyatro Festivalinde, Keşanlı Ali Destanı oyununda "Ali" rolünü oynadı.

Minur Özkul Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar, Üç Maymun Kabare, Nisa Serezli-Tolga Aşkıner, Ali Poyrazoğlu, Deve Kuşu Kabare, Levent Kırca, Sadri Alışık Tiyatroları'nda oyuncu ve yönetmen olarak çalışan Pekdemir, "Adını Sen Koy", Yol Ayrımı", "Hayat Yokuşu" ve "İyi Ki Varsın"ın da aralarında olduğu çok sayıda dizide rol aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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