Oyun geliştirme merkezi Sega'ya hileli ödül makineleri yüzünden 5 milyon dolarlık dava açılıyor!

Kaliforniya'da yaşayan Marcelo Muto adlı oyun sever, Sega'nın hileli ödül makinelerinin şansa dayalı doğasını gizlediğinden ötürü 5 milyon dolarlık dava açtığını belirtti. Daha önce de bu sebepten dolayı davalık olan Sega, Muto'nun iddialarına yönelik henüz bir açıklama yapmazken, Key Master makinelerini geliştirmeye odaklandı.

Sega, arcade Key Master makineleri için bir kez daha dava ediliyor. Bu sefer 5 milyon dolarlık bir zarar kapıda olabilir. ABD'nin bütün bölgelerindeki oyun salonlarında, alışveriş merkezlerinde yaygın olarak bulunan Key Master makineleri, ödül almaya yönelik bir eğlence ürünü. Anahtarın hileli olduğu üzerine tartışmalar çıkarken, Sega, eğlence ürünlerini geliştirmeye odaklandı.

İstenen ögenin üzerindeki delikten içeri anahtarı yerleştirebilen oyuncular, kulaklık, aksiyon figürleri ve video oyunları gibi ödüller kazanıyor. Key Master sahipleri Sega Amusement ve Komuse Amerika, yıllar boyunca makinenin kimin ödülü kazanacağını nasıl belirlediği konusunda çok sayıda iddia ve dava ile karşı karşıya kaldılar.

Key Masters, tamamen oyuncu becerisine dayalı bir oyun olarak tanıtılıyor. Ancak, makinelerin genellikle o noktaya kadar oluşmuş kayıpların sayısıyla belirlenen bir ödül verme sistemine sahip olduğuna dair iddialar da var. Bu iddialara göre üst üste ne kadar çok kayıp, o kadar büyük ödül demek.

SEGA VE KOMUSE MAKİNENİN HİLELİ OLDUĞU KONUSUNDA TÜKETİCİLERE BİLGİ VERMEDİ!

Polygon tarafından bildirildiği üzere, Key Masters'ın yapımcılarına karşı bir yasal işlem daha başlatan isim Kaliforniyalı Marcelo Muto oldu. Muto'nun 13 Temmuz tarihinde Kaliforniya mahkemesine sunduğu şikayetler, Sega ve Komuse'nin makinenin şansa dayalı doğasını gizlediği yönünde oldu. Sega ve Komuse'nin hiçbir zaman makine hakkında tüketicilere doğru detayları sunmadığını belirten Muto, makinenin hileli olduğunu da iddia etti. Bu sebeple Muto, Sega'ya tüketiciyi yanıltıcı davranışlarından ötürü 5 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

SEGA, KEY MASTER MAKİNELERİNİ GELİŞTİRMEYE BAŞLADI

Sega ortaya atılan iddialardan sonra, şansa dayalı Key Master makinelerini, daha beceriye dayalı olan Prize Master makinelerine dönüştürdü. Muto'nun avukatı gerçekleştirilen hamleden sonra yaptığı açıklamada, "Sega sonunda dünyanın pek çok bölgesinin farkına varmaya başladı" ifadelerini kullandı.

Şimdiye kadar Sega, Muto'nun iddiaları hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu durum şirket açısından makinelere özel ilk yasal işlemle karşı karşıya kalmasıyla sonuçlandı. Davanın Sega ve Komuse Amerika üzerinde ne gibi sonuçlar doğuracağını ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz.