Oussama Haddadi: "Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan iyi"
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Oussama Haddadi: "Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan iyi"

Oussama Haddadi: 'Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan iyi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yeni Malatyasporlu futbolcu Oussama Haddadi, Türkiye'deki futbolun Fransa'dan daha iyi olduğunu ifade ederken, 1 ay sonra Türk vatandaşlığına geçince adının Mehmet olacağını ifade etti.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Oussama Haddadi, Türkiye'deki futbolun Fransa'dan daha iyi olduğunu ifade ederken, 1 ay sonra Türk vatandaşlığına geçince adının Mehmet olacağını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu Abant'ta devam eden Yeni Malatyaspor'da yeni transfer Oussama Haddadi, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendisine birçok teklif olduğunu ancak Yeni Malatyaspor'u tercih ettiğini söyleyen Haddadi, "Burada olmaktan mutluyum. Başkanımızın güzel projeleri var. Bu projede takım arkadaşlarımla birlikte yer alacağım için burayı seçtim. Şartlar çok iyi, takımdaki ambians iyi. Bize sadece çalışmak kalıyor. Malatyaspor için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'ye Kasımpaşa ile girdim, onlara teşekkür ediyorum. Daha sonra Y. Malatyaspor'a geldim. İrfan hocayla çok iyi anlaşıyoruz ve irfan hocayla bu güzel taraftarlar için güzel işler başaracağız" dedi.

"Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan iyi"

Türkiye'ye ve futbola değinen 29 yaşındaki futbolcu, "Türkiye çok güzel bir ülke. Gezdiğim şehirlerin hepsi çok güzel. Sosyal hayatın dışında iş hayatında da mutluyum. Türkiye'deki futbol seviyesi Fransa'dan daha iyi. Fransa'da birkaç takım iyi olabilir ama burada takım oyunları daha çok göze çarpıyor. Malatya taraftarlarıyla birlikte güzel bir ambians yakalayacağız. Onlar bizi destekleyecekler ve güzel bir sezon geçireceğiz" şeklinde konuştu.

"Türk vatandaşı olunca adım Mehmet olacak"

1 Ay içerisinde Türk vatandaşlığına geçeceğini söyleyen Haddadi, "Ben de 1 ay içinde Türk olacağım. Benim eşimde Türk. Bir nevi iç güveysi geldim. Türk olunca ismimin Mehmet olmasını istiyorum. Evlendikten sonra böyle bir hak doğdu. Bana bende bu hakkı geri çeviremezdim. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum, burayı çok seviyorum ve kültürüne aşığım. İnşallah Türk olacağım yakında" diye konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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