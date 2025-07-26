ÖTV ZAMMI SON DAKİKA! Araçlarda ÖTV oranı değişti mi, ÖTV zammı hangi araçlara geldi?

Motorlu taşıt almayı planlayan vatandaşların gündeminde bu kez 2025 yılı ÖTV düzenlemeleri var. Araç fiyatlarını doğrudan etkileyen ÖTV oranlarındaki güncellemeler, özellikle sıfır araç almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Hangi segmentteki araca ne oranda vergi uygulandığı ve bu düzenlemeden kimlerin etkileneceği, merak edilen konuların başında geliyor. Peki, araçlarda ÖTV değişti mi, ÖTV zammı hangi araçlara geldi? İşte, merak edilen tüm detaylar…

ARAÇLARDA ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ Mİ?

2025 yılına girilmesiyle birlikte motorlu taşıtlarda uygulanacak ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) sisteminde önemli değişiklikler gündeme geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen yeni düzenlemeyle birlikte, birçok araç grubunda vergi oranları güncellendi ancak henüz Resmî Gazete'de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Dolayısıyla araçlarda şu an için ÖTV oranları değişmiş değil.

ÖTV zammı hangi araçlara geldi

ÖTV ZAMMI HANGİ ARAÇLARA GELDİ?

Türkiye'de otomobil almayı planlayanları yakından ilgilendiren ÖTV düzenlemesinde yapılan değişiklikle birlikte eski matrah sistemine dayalı kademeli vergi oranları kaldırılıyor; yerine üç sabit oran geliyor: %80, %150 ve %220. Bu durum özellikle motor hacmi yüksek, lüks araçlar için vergi yükünün artmasına neden olacak.

Öte yandan, motor hacmi düşük ve fiyatı daha uygun segmentte yer alan araçlarda ise vergi oranlarının sabitlenmesi sayesinde bazı modellerde fiyat avantajı doğabilir. Elektrikli ve hibrit araçlarda ise vergi oranları batarya kapasitesi ve motor gücüne göre belirlenecek ve Cumhurbaşkanı bu oranlarda değişiklik yapma yetkisine sahip olacak.