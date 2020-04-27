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Servet Şahin, Ordu, Ekonomi, Haber

OTSO'dan 1100 gıda paketi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına OTSO olarak 52 bin lira katkı sağlayarak 1100 yardım paketi ile destek olduklarını açıkladı.

27.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:36
OTSO'dan 1100 gıda paketi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, korona virüs (Kovid-19) salgını dolayısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına OTSO olarak 52 bin lira katkı sağlayarak 1100 yardım paketi ile destek olduklarını açıkladı.

Servet Şahin, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısı ile mağduriyet yaşayan vatandaşların ve Ordu'daki ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşılmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve OTSO tarafından oluşturulan '1100 adet gıda yardım paketi'nin ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırıldığını belirtti.

Başkan Şahin, "Odamız tarafından her Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler ile paylaşılmak TOBB ve OTSO'nun katkılarıyla oluşturulan '1100 Adet Gıda Yardım Paketi' çalışması, bu yıl korona virüs salgını dolayısı ile mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek adına ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmasına başlandı. Temel gıda malzemelerinden oluşturulan yardım paketlerinin bir bölümü Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim edildi. Odamız tarafından hazırlanan gıda paketleri Yönetim Kurulu, Meclis üyelerimiz ve ilimizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla mağduriyet yaşayan ailelere iletilmeye devam etmektedir "dedi.

Şahin, OTSO olarak bu süreci en iyi şekilde yöneten başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, ilgili Bakanlıklara, ilk günden bu yana ilettikleri talepleri sonuçlandırmak için çalışan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Altınordu ilçe Kaymakamı Niyazi Erten, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları ve il kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

"TOBB her konuda destek veriyor"

Kovid-19'un ekonomik etkilerini sınırlandırmak için OTSO tarafından TOBB'ne iletilen birçok talebin sonuçlandığını ve sonuçlanmaya devam ettiğini de kaydeden Başkan Şahin, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilettiğimiz talepler doğrultusunda bu güne kadar 70 talebimiz sonuçlanmıştır. Bundan sonraki süreçte de hem daha önceden ilettiğimiz talepler hem de bundan sonra üyelerimizden gelen yeni talepler sonuçlanmaya devam edecektir. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu süreçte birlikte hareket ederek bu zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum. Üyelerimizden bundan sonraki süreçte de taleplerini bizlere iletmeye devam etmelerini rica ediyorum. Bizler her zaman işverenimizin ve işçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" ifadelerinde bulundu. - ORDU

Kaynak: İHA

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