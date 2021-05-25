OTSO Başkanı Şahin: "Fındık fiyatları 3,5-4 dolar olmalı"
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OTSO Başkanı Şahin: "Fındık fiyatları 3,5-4 dolar olmalı"

OTSO Başkanı Şahin: 'Fındık fiyatları 3,5-4 dolar olmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, zirai don nedeniyle fındıkta görülen rekolte kaybının ve yükselen döviz fiyatlarının baz alınarak, fındık fiyatlarının 3,5-4 dolar olması gerektiğini söyledi.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, zirai don nedeniyle fındıkta görülen rekolte kaybının ve yükselen döviz fiyatlarının baz alınarak, fındık fiyatlarının 3,5-4 dolar olması gerektiğini söyledi.

Ordu genelinde şubat ayı içerisinde yaşanan zirai don sonrası bazı kesimlerde fındıkta hasar oluştu, ekipler ise sahada hasar tespit çalışmaları yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sezon öncesinde fındık fiyatlarına yaptığı müdahale, serbest piyasada da belirli bir fiyat oluşmasını sağladı. Ancak Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımları durdurmasının ardından serbest piyasada fındık 20 TL civarında alıcı buluyor. OTSO Başkanı Servet Şahin, fındık fiyatlarının en az 3 buçuk-4 dolar olması gerektiğini belirtiyor.

"Fındık en az 3 buçuk dolar olursa, üretici de memnun olur"

Geçtiğimiz sezon erken açıklanan fındık fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini ancak geçen yılki dolar fiyatları ile şuan döviz fiyatları arasında fark olduğunu, fındık fiyatlarının ise açıklanandan daha düşük olduğunu ifade eden OTSO Başkanı Servet Şahin, fındık fiyatlarının en az 3 buçuk dolar olması gerektiğini ifade ederek, "Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a geçen yıl açıklanan fındık fiyatları konusunda teşekkür ediyoruz. Ancak geçen yıl dolar 6 buçuk lira iken fındık fiyatı 21 buçuk liraydı. Şimdi dolar 8 buçuk lira, fındık fiyatlarının da altın, dolar yahut Türkiye piyasasına göre olması gerekiyor. Aldığımız destekler ve fındık fiyatları geçen yıla göre göre bu sene arasında epey bir fark var. Dolar bazında bakılırsa şuanda fındık fiyatlarının 26-27 lira olması lazım. Yani enflasyona göre revize edilmesi gerekirdi. İnşallah bu seneki 2021 yılının fındık fiyatları artık buna göre değerlendirilirse, 3 buçuk dolar civarında olursa, üretici de tüketici de memnun olur" dedi.

"Dış alıcının dengesinde kalmadan fındık fiyatlarının dengelenmesini istiyoruz"

Fındık üretmeyen ülkelerde, Ukrayna'da, Kanada'da kavrulmuş fındığın 300 TL'ye, natürelin de 80 TL'ye satıldığını ifade eden Başkan Şahin, şuan tüccarın üreticiden daha çok kazandığını kaydederek, "Biz, üreticinin, tüccarın ve sanayicinin kazanmasını istiyoruz. Dengeli bir fındık fiyatı olması için yıllık enflasyona, döviz fiyatlarına göre dengeli bir fiyat, inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız 3 buçuk-4 dolar civarında bir fiyat verirse, hem üretici memnun olur, hem tüccar hem de sanayicimiz memnun olur. Çünkü tek bir dış alıcı parayı kazanıyor. Dış alıcı piyasayı dengeliyor. Biz, dış alıcının dengesinde kalmadan fındık fiyatlarının dengelenmesini istiyoruz. Zaten Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)fındık fiyatlarını dengelemek, piyasayı dengelemek için alım fiyatlarını açıklaması lazım. Yılbaşından sonra da fiyatları revize etmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Şuanda elde stok fındığın az miktarda olduğunu da kaydeden Başkan Servet Şahin, "Yani 2020 yılının fındığı üreticide çok az kaldı, stok da yok. Bu sene fındık fiyatları normal enflasyon oranında bile olsa, 21 buçuk değil, 27 buçuk gibi bir fiyat bekliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ORDU

OTSO Başkanı Şahin: 'Fındık fiyatları 3,5-4 dolar olmalı'
OTSO Başkanı Şahin: 'Fındık fiyatları 3,5-4 dolar olmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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