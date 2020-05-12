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OTSO Başkanı Şahin'den Eximbank talebi

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin Ordu'ya kazandırılmasını talep etti.

OTSO Başkanı Şahin'den Eximbank talebi
12.05.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:42

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Servet Şahin, Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin Ordu'ya kazandırılmasını talep etti.

Ordu TSO Başkanı Servet Şahin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında, Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanlarının katılımları ile video konferans sistemi ile gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıda, Karadeniz Bölgesi oda ve borsa başkanları firmaların ve girişimcilerin sıkıntılarını ve önerilerini kamu kurumlarına iletmek üzere TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na iletirken, Ordu TSO Başkanı Servet Şahin Ordu iline Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin kazandırılmasını ve Nefes Kredisi'ne verilen payın artırılmasını talep etti.

Bu zamana kadar TOBB tarafından yapılanlar adına memnuniyetini dile getiren Başkan Şahin, Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin mutlaka Ordu'ya kazandırılmasının gerektiğini ifade etti. Başkan Şahin, "Ordu ilinin ihracat gerçekleştiren ve Karadeniz İhracatçılar Birliğine kaydı bulunan 150 firması bulunmaktadır. Merkez adresi Ordu ilinde bulunan firmalarımızın 2018 yılında 204 milyon 167 bin 813 dolar, 2019 yılında ise 245 milyon 889 bin 949 dolar ihracat geliri elde ettiği görülmektedir. Ordu ili Türkiye genelinde en çok ihracat yapılan 42'inci il konumundadır. İlimiz 2013 yılında Büyükşehir statüsü kazanmış ve 5. yatırım teşvik bölgesinde yer almakta olup, arazi varlığı ve yaşanılabilirdik kriterleri de dahil olmak üzere yatırımcıların tercih ettiği nadide illerimiz arasında yerini almaktadır. Karadeniz-Akdeniz yol projesinin tamamlanması ile ilimizin lojistik üs olmakla birlikte, üretim ve ihracat potansiyelinin de artacağı aşikardır. İlimizde, üyelerimizin ve özellikle ülkemizin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan ihracatçı firmalarımızın desteklenebilmesi, bilgi ve finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesi için Türk Eximbank Ordu İrtibat Ofisi'nin ilimize kazandırılmasını sizlerden talep ediyoruz. Ayrıca Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Eximbank İrtibat Ofisi'nin ilimize kazandırılması için odamız hizmet binasında bila ücret ile ofis tahsisi gerçekleştirebileceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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