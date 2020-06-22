Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden araç alacakları üzecek açıklama: ÖTV indirimi beklemiyoruz Son dönemde en çok konuşulan konular arasında olan otomotivde ÖTV indirimi olacağına ilişkin söylentilere Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği'nden açıklama geldi. OYDER Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ÖTV indirimi beklemediklerini söyledi.

Son dönemde özellikle sosyal medyada dile getirilen, ÖTV indirimi olacağına ilişkin söylentilere değinenOtomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER)Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, böyle bir gelişme beklemediklerini belirtti. Şahsuvaroğlu, "Özellikle şu anda satışların hareketli olduğu dönemde biz yetkili satıcılar zaten ÖTV indiriminin gelmeyeceğini tüketicilerimize günlerdir söylüyoruz. Altını çizmek istiyorum ki 'ÖTV indirimi' beklemiyoruz" dedi.

"HAZİRANDA SATIŞLAR TOPLADI"

OYDER Başkanı, açıklamasında haziran ayı otomobil satışlarının iyi gittiğini, hatta 2019 yılı satışlarını geride bırakmasını beklediğini de belirtti. 'Sıfır km araçlar için yüzde 0.49 faizli kredi' kampanyasının, geçen yıl 1 Ekim'de başladığını hatırlatan Şahsuvaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu kampanya özellikle yerli üretimi desteklemek adına düzenlendi ancak diğer markalar da özel bankalar aracılığı ile eşlik etti. 30 Haziran'da bitecekti fakat hükümetimiz bu tarihi öteleyerek kampanyanın devamını sağladı. Dolayısıyla otomotiv sektöründe geçmiş aylarda pandemi nedeniyle durmaya yakın olan satışlar, mayıs ayıyla birlikte harekete geçti ve şu anda haziran satışları geçen yılın aynı döneminin üstünde kapanacak gibi bir performans gösteriyor. Bulunurlukla ilgili sıkıntı ise hepimizin sıkıntısı, sonuçta bizler de tüketiciyiz."

"ARAÇ SIKINTISI BİRKAÇ AY DAHA SÜREBİLİR"

Tedarik sıkıntısının birkaç ay daha sürebileceğini belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"Fakat yan sanayiyle birlikte otomotiv fabrikalarının yeniden üretime başlamaları mayıs ayının son haftasına denk geldi. Bizim Türkiye'de sattığımız araçlarda her 10 otomobilin yaklaşık 6-7 tanesi ithal olduğu için Avrupa'daki pazarlar kendi pazarlarını hareketlendirmek, kendi ekonomilerini döndürmek için öncelikle kendi piyasalarına araç vereceklerdir. Türkiye'ye ise ilk aşamada araç veremeseler de hemen ardından tedarikimize yardımcı olacaklardır. Bulunurlukla ilgili birkaç ay daha bir sıkıntı yaşayacağız ama Türkiye'de üretilen araçlar için şu anda üretimin bütün çarkları dönüyor.

Bazen tüketicinin istediği model, donanım seviyesi stoklarda olmayabiliyor ve bunların tedariki bir miktar uzayabiliyor. Bugün herkesin show roomunda gösterdiği, sattığı araçlarla donanım seviyeleri, renk seçenekleri, aksesuar seviyeleri değiştiği için; 2-3 aya varan süreler oluyor. Ama daha çok bu bize yurt dışından gelen araçlarla ilgili bir durum. Yerlide ise şu anda bunu söylememiz doğru değil. Yerli ürünlerde yine bir aylık bir zaman içerisinde araç bulunabiliyor. Bu ay da geçen sene Haziran'da 42 bin 700 adet satılmıştı. Bu sene Haziran'da da rakamlar gösteriyor ki 50 binleri göreceğiz."

ÇEVRECİ OTOMOBİLLER ÖN PLANA ÇIKTI

Salgın ile birlikte çevreci otomobillere yönelim olduğunu belirten Murat Şahsuvaroğlu, özellikle hibrit otomobillerin satışlarında artış görüldüğünü, tamamen elektrikli modellerdeyse düşüş kaydedildiğini belirtti. Bunun nedenlerinden en önemlisininse petrol fiyatlarında yaşanan düşüş olduğuna dikkat çekildi.