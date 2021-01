Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi

Güney Kore merkezli otomotiv firması KIA 1994'te tanıttığı logosunu değiştirdi. Eskiden "şaşırtma gücü" anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA sloganı da logo ile birlikte değişti.

KIA ilk olarak 1994'te tanıttığı ve 2004 yılında güncellediği logosunu değiştirdi. El yazısını andıran yeni logo, Güney Kore'nin Incheon kentinde bir havai fişek gösterisiyle tanıtıldı.

SLOGANI "İLHAM VERİCİ HAREKET" OLDU

Eskiden "şaşırtma gücü" anlamına gelen "The Power to surprise" olan KIA sloganı da logo ile birlikte değişti. "Movement that inspires" yani "ilham verici hareket", artık KIA'nın yeni sloganı olacak.

1944 YILINDA KURULDU

Kia, 1944 yılında Güney Kore'de kurulmuştur. Kore'nin ilk bisiklet ve otomobil üreticisidir. 1998 yılında Hyundai ve Daimler-Chrysler ortaklığındaki konsorsiyum tarafından satın alınmıştır. Kia gerçek anlamda atılımını bu noktadan sonra gerçekleştirmiştir.