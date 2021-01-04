Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı

Dünyaca ünlü otomobil devi Honda; Acura, Civic ve Jade modellerinin de arasında olduğu 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı.

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un Çin'deki iki ortaklığı GAC Honda ve Dongfeng Honda, toplam 1,09 milyon aracı servislere geri çağırdı.

31 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan açıklamaya göre, Acura, Civic, Jade modellerinin aralarında olduğu birçok modeli kapsayan geri çağırma kararı 31 Mart 2021'de yürürlüğe girecek.

GEÇEN AY 1,79 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Honda aralık ayında da güvenlik endişeleri ile dünya genelinde 1,79 milyon aracını servilere geri çağırmıştı.