Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı
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Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı

04.01.2021 13:38 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:35

Dünyaca ünlü otomobil devi Honda; Acura, Civic ve Jade modellerinin de arasında olduğu 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı.

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un Çin'deki iki ortaklığı GAC Honda ve Dongfeng Honda, toplam 1,09 milyon aracı servislere geri çağırdı.

31 MART'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yapılan açıklamaya göre, Acura, Civic, Jade modellerinin aralarında olduğu birçok modeli kapsayan geri çağırma kararı 31 Mart 2021'de yürürlüğe girecek.

GEÇEN AY 1,79 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRMIŞTI

Honda aralık ayında da güvenlik endişeleri ile dünya genelinde 1,79 milyon aracını servilere geri çağırmıştı.

Otomotiv devi Honda, 1 milyon 90 bin aracını geri çağırdı
Haber Yorumları (2)
CEM: Hondanın gözünü sevim ford''dan evliya sokma kapıya
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CASPER: Bizde lux olsada aslinda pasat civik vs gariban arabasi...Bizde ötv kdv ivir zivir derken 100 liralik araba 200 lira malesef..Bu arabanin 2004 modeli abd de 1400 dolar.ordaki hesaba gore 1 aylik asgari ucretin yarisi 1400 dolar civari..
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