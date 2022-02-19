Otomobiller işte böyle çürüyor! Kapının lastiğini kaldırınca her şey ortaya çıktı - Haberler
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Otomobiller işte böyle çürüyor! Kapının lastiğini kaldırınca her şey ortaya çıktı

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Sosyal medyada bir vatandaş, araçların neden erken çürüdüğünü gösteren bir video hazırladı. Söz konusu videoda, otomobilin kapısından şarıl şarıl sular aktığı görülüyor.

Türkiye'de pandemiden bu yana otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Enflasyondaki dalgalanma ve benzin fiyatlarının da etkisiyle otomobil almak iyice zorlaşırken, sosyal medyada bir video hazırlayan vatandaş otomobil sahiplerini uyardı.

KAPIDAN ŞARIL ŞARIL SULAR AKTI

Söz konusu videoda, aracın lastik kısmından giren ve kapıda biriken yağmur sularının içeride sıkıştığı görüldü. Vatandaşın lastiği kaldırmasının ardından içerideki suların, şarıl şarıl dışarı aktığı izlendi.

"ARAÇLAR BU YÜZDEN ÇÜRÜYOR"

Videodaki vatandaş, otomobil sahiplerine de uyarıda bulunarak, yoğun yağışlardan sonra kapılarını mutlaka kontrol etmeleri tavsiyesini verdi.

Otomobiller işte böyle çürüyor! Kapının lastiğini kaldırınca her şey ortaya çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Türkiye, Yaşam, Güncel, Haberler

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