Otomobiller işte böyle çürüyor! Kapının lastiğini kaldırınca her şey ortaya çıktı

Türkiye'de pandemiden bu yana otomobil fiyatları yükselmeye devam ediyor. Enflasyondaki dalgalanma ve benzin fiyatlarının da etkisiyle otomobil almak iyice zorlaşırken, sosyal medyada bir video hazırlayan vatandaş otomobil sahiplerini uyardı.

KAPIDAN ŞARIL ŞARIL SULAR AKTI

Söz konusu videoda, aracın lastik kısmından giren ve kapıda biriken yağmur sularının içeride sıkıştığı görüldü. Vatandaşın lastiği kaldırmasının ardından içerideki suların, şarıl şarıl dışarı aktığı izlendi.

"ARAÇLAR BU YÜZDEN ÇÜRÜYOR"

Videodaki vatandaş, otomobil sahiplerine de uyarıda bulunarak, yoğun yağışlardan sonra kapılarını mutlaka kontrol etmeleri tavsiyesini verdi.