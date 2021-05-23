Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | 3. Sayfa

Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı Van'ın Erciş ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, ilçenin Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Turgay C.'nin kullandığı Toyota marka otomobille Haluk Ç.'nin idaresindeki 06 ZVT 65 plakalı Volkswagen Transporter minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ve minibüs kanala düştü. Bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince otomobil şoförü Turgay C. ve kızı Aysima C. ile minibüsteki Binnaz İ. ve Şükran Ç. kurtarılarak ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Otomobille minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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