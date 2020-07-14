Otomobille çarptığı polisi şehit eden sanık hakim karşısında Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3 kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde 3 kişiye araçla çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in de ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Kalaycı ile bulunduğu cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, müşteki ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla dinlenen Behset S, olay günü balkonda olduğu sırada Kalaycı'nın kullandığı aracın müşteki Zeynep Yüksel'e çarpmasına şahit olduğunu anlattı.

Tanık Behset S, "Zeynep Yüksel yolun sol tarafında yürüyordu. Sağ taraftan gelen araba Zeynep'e çarpıp Ankara istikametine doğru gitti. Ben de yardım etmek için aşağıya indim." ifadelerini kullandı.

Diyecekleri sorulan müştekiler, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini bildirerek, cezalandırılması yönündeki taleplerini mahkemeye iletti.

Sanık avukatı ise mahkemeden, yaşanan hadisenin "bilinçli taksirle ölüme sebep olma" suçu olarak kabul edilmesini ve Kalaycı'nın tahliyesini istedi.

Tarafların dinlenilmesinin ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, Adli Tıp Kurumundan dava dosyasının beklenilmesi, dinlenilmeyen tanıkların gelecek celse dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılması ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Diyecekleri sorulan sanık Kalaycı ise mahkemeye yazılı olarak sunduğu tahliye talebini yinelediğini bildirdi.

Kalaycı, "Psikolojik rahatsızlıklarım var, ilaç tedavisi görüyorum. Ölen polis memurunu tanımam, kaza rahatsızlığımdan ötürü gerçekleşti." şeklinde savunma yaptı.

Müzakerenin ardından ara kararları açıklayan mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan ilgili evrakların beklenilmesi, gelecek celse tanıkların dinlenilmesi ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Duruşma, 8 Ekim'e ertelendi.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kalaycı'nın 6 Mayıs 2019'da Akyurt ilçesi Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek, Saracalar Mahallesi'nde ise Zeynep Yüksel ve sonrasında da Ali Yavuz'a çarparak kaçtığı belirtildi.

İddianamede, Kalaycı'nın, saat 09.40 sıralarında ise Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde "dur" işaretine uymadığı, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin'in (54) üzerine otomobili kasten sürerek polisin ölümüne sebebiyet verdiği ve Pursaklar'da yakalandığı kaydedildi.

Kaynak: AA