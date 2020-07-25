Otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün bacağı koptu MANİSA'Nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Erten'in sağ bacağı koptu.

MANİSA'Nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Umut Erten'in sağ bacağı koptu. Ağır yaralı Erten, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir- Ankara yolundaki Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir yönüne giden Mümin Şahin (24) yönetimindeki 64 LN 777 plakalı otomobille Çepnidere yolundan karşıya geçmeye çalışan Umut Erten'in (19) kullandığı 35 PKZ 57 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen Erten'in bacağı koptu, motosiklet yol kenarındaki bariyerlerin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Erten, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Erten'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA