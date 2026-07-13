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Volkswagen Dev Bir Yeniden Yapılanma Sürecine Hazırlanıyor

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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, artan maliyetler, Çin rekabeti, ABD gümrük tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümü baskılarıyla tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine giriyor. Model sayısını yarıya indirme, on binlerce kişiyi işten çıkarma ve bazı markaları bağımsız şirketlere dönüştürme planlanıyor.

Analizlere göre Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, artan maliyetler, Çin'deki rekabet, ABD'nin gümrük tarifeleri ve elektrikli araç dönüşümünün yarattığı baskılar nedeniyle tarihinin en kapsamlı yeniden yapılanma sürecine hazırlanıyor.

Şirketin model sayısını yarıya indirmesi, on binlerce kişiyi işten çıkarması ve bazı markalarını bağımsız şirketlere dönüştürmesi gündemde bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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