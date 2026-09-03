Volkswagen'den Seat'a veda: Cupra odaklı büyük dönüşüm planı masada

Almanya'da derinleşen ekonomik kriz, ülkenin dev otomobil üreticisi Volkswagen'i de etkisi altına aldı. Artan enerji maliyetleri ve siyasi istikrarsızlıkların gölgesinde şirket, köklü İspanyol markası Seat'ı piyasadan tamamen çekmeye hazırlanıyor. Sızan bir rapora göre VW yönetim kurulu, satışlarda kendisini açık ara geride bırakan Cupra markasına odaklanmak için Seat'ı kapatmayı hedefliyor.

Volkswagen Denetleme Kurulu, bu kritik kararı cuma günü yapacağı toplantıda oylayacak. Alınan bilgilere göre Seat, grubun 2030 planlarında artık yer almıyor. Şirket içi belgelerde, Seat'ın mevcut haliyle devam ettirilmesinin ek kaynaklar gerektireceği, stratejik gelişimin ise Cupra markalar grubu içinde odaklanması gerektiği ifade ediliyor. VW bu hamleyle maliyetlerden tasarruf etmeyi, süreçleri basitleştirmeyi ve Cupra'ya daha güçlü şekilde odaklanmayı amaçlıyor.

Seat'ın kapatılması, VW'nin büyük dönüşüm planının sadece bir parçası. Bild'in haberine göre Denetleme Kurulu cuma günü, Almanya'daki dört fabrikanın geleceğinin yanı sıra dünya çapında binlerce istihdamın feshini içeren radikal tasarruf paketini de görüşecek. VW CEO'su Oliver Blume, Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisini sert bir tasarruf programıyla yeniden rekabetçi hale getirmek istiyor. Şirket üzerindeki baskı; özellikle Çinli üreticilerden, Çin pazarındaki daralmadan ve ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinden kaynaklanıyor. Tasarruf planında VW'nin Zwickau, Emden ve Hannover fabrikaları ile Audi'nin Neckarsulm tesisi öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi