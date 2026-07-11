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Volkswagen büyük yeniden yapılanma planı duyurdu: Model sayısı yarıya inecek, kapasite 9 milyona düşecek

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Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, artan maliyetler ve Çin rekabeti nedeniyle model gamını yüzde 50 küçültecek, yıllık üretim kapasitesini 10 milyondan 9 milyona düşürecek. Almanya’da tesis kapatma ve 100 bin kişiye kadar işten çıkarma seçenekleri değerlendiriliyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen, son yılların en kapsamlı yeniden yapılanma planını duyurdu. Şirket, artan maliyetler, düşük kârlılık, Çinli üreticilerin yükselen rekabeti ve ABD'nin ithalat tarifeleri nedeniyle model gamını yüzde 50 küçültecek ve yıllık üretim kapasitesini 10 milyondan 9 milyon araca düşürecek.

Kaynaklara göre Volkswagen yönetimi, Almanya'daki bazı tesisleri kapatma ve 100 bin kişiye kadar işten çıkarma seçeneğini değerlendiriyor. Kapasite kullanım oranlarının düşmesi beklenirken, şirketin net karı 2026 ilk çeyreğinde %28 azaldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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