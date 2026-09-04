Volkswagen'den Tarihi Yeniden Yapılanma: 100 Bin Kişilik İstihdam Azaltılacak

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çinli rakiplerin sert rekabeti ve artan maliyet baskılarıyla mücadele ederken, otomotiv sektörünün en büyük yeniden yapılanma planlarını onayladı. Perşembe günü yapılan toplantılarda yönetim ve sendikalar, 2030'a kadar toplam 100 bin kişilik istihdam azaltılmasına karar verdi. Bu sayı, daha önce kararlaştırılan 50 bin işten çıkarmaya ek olarak 50 bin kişilik yeni bir kesinti anlamına geliyor.

Şirket, küresel çapta 650 binden fazla çalışanı olduğunu ve anlaşmanın hissedarlar, sendikalar ve eyalet temsilcilerinin katıldığı denetim kurulu toplantısında kabul edildiğini açıkladı. Ayrıca Emden, Zwickau, Hannover ve Audi'nin Neckarsulm'daki fabrikalarında 2031-2034 arasında üretimin durdurulması kararlaştırıldı.

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, denetim kurulunun planı oybirliğiyle onayladığını belirterek, bunun şirket tarihindeki 'en kapsamlı stratejik dönüşüm programı' olduğunu söyledi. Blume, önümüzdeki yıllarda 'üç haneli milyar avro' yatırım yaparak markalarını daha cazip ve rekabetçi hale getireceklerini ifade etti. Ayrıca Bentley ve Audi dahil araç modellerinin yarıya indirileceği, iş gücünün ekonomik gerçeklerle uyumlu hale getirileceği kaydedildi.

Volkswagen grubunun Skoda, Seat, Audi, Porsche, Cupra ve Lamborghini gibi markaları da ürettiğine dikkat çekilirken, 100 bin kişilik iş kaybı küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyor. Şirket, Avrupa'da Çinli rakiplerin artan rekabeti, ABD tarifeleri ve elektrikli araç talebindeki yükselişle mücadele ederken, düşen karlılık ve Avrupa'daki aşırı üretimle de karşı karşıya.

Kaynak: Haber Merkezi