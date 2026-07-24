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Volkswagen 2026 Beklentilerini Düşürdü, Kâr Beklentilerin Altında Kaldı

Volkswagen 2026 Beklentilerini Düşürdü, Kâr Beklentilerin Altında Kaldı
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Volkswagen, Çin pazarındaki daralma ve artan maliyetler nedeniyle 2026 finansal beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Şirket, maliyet azaltma programını genişleterek Almanya’da 50 bin kişilik işten çıkarma planlıyor.

Volkswagen, 2026 yılı finansal beklentilerini düşürdü. Satış gelirinin önceki yıla göre yatay seyir veya yüzde 3 düşüş göstermesi beklenirken, araç teslimatlarının yüzde 3-7 arasında gerilemesi öngörülüyor. Revizyonda Çin pazarındaki yüzde 20 daralma ve Volkswagen'in Çin satışlarındaki yüzde 31,6 düşüş etkili oldu.

Şirketin ikinci çeyrek faaliyet kârı yüzde 9,5 düşüşle 3,47 milyar euroya gerileyerek piyasa beklentisinin altında kaldı. Vergi sonrası net kâr 1,54 milyar euro oldu. ABD tarifelerinin ilk yarıdaki etkisi 1,3 milyar euro olarak hesaplanırken, Kuzey Amerika'da ID.4 üretiminin durdurulması 500 milyon euro gider oluşturdu.

Volkswagen, mevcut maliyet azaltma programının yetersiz kaldığını belirterek daha kapsamlı bir dönüşüm süreci başlatacağını duyurdu. Model yelpazesinin yarıya indirilmesi ve üretim kapasitesinin azaltılması değerlendiriliyor. Almanya'da 2030'a kadar 50 bin kişilik istihdam azaltımı planlanıyor.

Öte yandan, Çin dışındaki küresel teslimatlar arttı ve Avrupa'da elektrikli araç siparişleri ikinci çeyrekte yüzde 50'nin üzerinde yükseldi. Yeni elektrikli şehir otomobili ailesi 70 binden fazla sipariş aldı.

Kaynak: Haber Merkezi
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