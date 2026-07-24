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Verstappen Geleceğiyle İlgili Soruları Geçiştirdi, Red Bull ile Yükseliş Trendinde

Verstappen Geleceğiyle İlgili Soruları Geçiştirdi, Red Bull ile Yükseliş Trendinde
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Hollandalı dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, Macaristan Grand Prix'si öncesinde geleceğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Performans maddesi sayesinde ayrılma imkânı olduğu belirtilirken, sadece aracına odaklandığını söyledi.

Hollandalı dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak Macaristan Grand Prix'si öncesinde geleceğiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. On iki ay önce 2026'ya kadar takımda kalacağını açıklamasına rağmen, şimdi "söyleyecek bir şey olmadığını" ve sadece aracından en iyi performansı almaya odaklandığını belirtti. "Bu takım benim için ikinci bir aile gibi" diyen Verstappen, aracın temellerini anlamaya çalıştıklarını ve yükseliş trendinde olduklarını ifade etti.

Sürücüler klasmanında yedinci sırada bulunan Verstappen, sözleşmesindeki performans maddesi sayesinde şampiyonluk şansı kalmadığında ayrılma imkânına sahip olduğu belirtiliyor. Ancak mevcut hibrit çağında diğer takımların koltuklarını doldurmuş olması, net bir alternatif sunmuyor. Verstappen ayrıca yarıştan keyif almazsa F1'den tamamen ayrılabileceğini de söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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