Türkiye otomotiv ihracatında yükselişte: Çin atağı dengeleri değiştirdi
Küresel otomotiv ihracatında rekabet kızışırken, Türkiye ihracat performansıyla öne çıkıyor. Almanya zirvedeki yerini korurken, Çin'in güçlü atılımı Japonya ve Güney Kore'yi geride bırakarak dengeleri değiştirdi.
Dünya genelinde otomotiv ihracatındaki rekabet her geçen gün artıyor. Bu rekabet ortamında Türkiye, ihracat performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekiyor.
Almanya, zirvedeki konumunu sürdürürken, Çin'in güçlü atağı dengeleri değiştirdi. Çin, Japonya ve Güney Kore'yi geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.
Kaynak: Haber Merkezi