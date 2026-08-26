Türkiye otomotiv ihracatında yükselişte: Çin atağı dengeleri değiştirdi

Dünya genelinde otomotiv ihracatındaki rekabet her geçen gün artıyor. Bu rekabet ortamında Türkiye, ihracat performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekiyor.

Almanya, zirvedeki konumunu sürdürürken, Çin'in güçlü atağı dengeleri değiştirdi. Çin, Japonya ve Güney Kore'yi geride bırakarak önemli bir başarı elde etti.

Kaynak: Haber Merkezi