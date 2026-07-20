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Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor

Türkiye'de Elektrikli Araç Şarj Altyapısı Hızla Büyüyor
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EPDK verilerine göre 2025'in ilk altı ayında şarj işlemi sayısı geçen yıla göre yüzde 96,6 artarak 15,4 milyona ulaştı. Şarj süresi yüzde 137,4, elektrik tüketimi ise yüzde 153,5 arttı. Şarj noktası sayısı 2026 itibarıyla 45 bin 660'a yükseldi.

EPDK verilerine göre yılın ilk altı ayında 15,4 milyon şarj işlemi gerçekleştirildi, araçlar 17,5 milyon saat şarjda kaldı ve 392 bin megavatsaat elektrik tüketildi. Geçen yıla göre şarj işlemi sayısı yüzde 96,6, süresi yüzde 137,4, elektrik tüketimi ise yüzde 153,5 arttı.

EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Başkanı İbrahim Öz, şarj altyapısı yatırımlarının sürdüğünü belirtti. Şarj noktası sayısı 2024 başında 12 bin iken, 2025 başında 26 bine, 2026 itibarıyla 45 bin 660'a yükseldi. Mevcut altyapıda 25 bin 731 AC, 19 bin 903 DC ve 26 mobil şarj noktası bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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