Temmuz'da trafiğe 207 bin 508 araç kaydı yapıldı; dizel araçlara ilgi rekor düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin araç istatistiklerini yayımladı. Buna göre Temmuz'da trafiğe kayıt yapılan taşıt sayısı 207 bin 508 oldu. Bu araçların yüzde 38'ini otomobiller oluşturdu.

Kanal D Haber'e konuşan Oto Galeri İşletmecisi Ömer Göktaş, otomobil piyasasının son 5 yılın en durağan dönemini yaşadığını belirtti. Rakamlar, yakıt tercihlerindeki dönüşümü de gözler önüne serdi. Dizel yakıtlı araçlara ilgi giderek azalıyor ve bu gerileme 2023'ten bu yana kesintisiz devam ediyor.

Göktaş, dizel araçların üretiminde ciddi bir azalma olduğunu ifade ederek, '10 araç üretiliyorsa 3'ü dizel, 7'si benzinli, hibrit ve elektrikli olarak üretiliyor' dedi. 2023'te dizel tercih edenlerin oranı yüzde 19,1 iken, 2024'te yüzde 12,4'e, 2025'te yüzde 9,2'ye ve 2026'da yüzde 8,1'e geriledi.

Bu düşüşün nedenleri arasında dizel araçların bakım masrafları, enjektör bakımı ve motor giderleri gibi faktörler gösteriliyor. Bu nedenle dizel araçlara olan ilginin azaldığı, benzinli ve elektrikli otomobillerin daha çok tercih edildiği ifade ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi