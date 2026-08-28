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Toyota'nın küresel satış ve üretimi Temmuz'da geriledi

Toyota'nın küresel satış ve üretimi Temmuz'da geriledi
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Toyota Motor, Temmuz ayında küresel araç satışları ve üretiminde düşüş bildirdi. Bu düşüşte Çin, ABD ve Orta Doğu'daki zayıf performans belirleyici oldu. Japonya'daki güçlü satışlar ise kayıpları kısmen telafi etti. Şirketin açıklaması, otomotiv sektöründeki küresel talep dalgalanmalarına işaret ederek, bölgesel farklılıkların satışları etkilediğini gösteriyor.

Toyota Motor, Cuma günü yaptığı açıklamada, Temmuz ayında küresel araç satışları ve üretiminin gerilediğini bildirdi. Bu düşüşte Çin, ABD ve Orta Doğu'daki zayıf performans etkili oldu.

Japonya'daki güçlü satışlar ise bu düşüşü kısmen dengeledi. Şirketin açıklaması, otomotiv sektöründeki küresel talep dalgalanmalarına işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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