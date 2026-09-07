Toyota’nın Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu
Toyota, Eylül 2026'ya ait güncel fiyat listesini açıkladı. En uygun fiyatlı model Proace City Cargo olurken, binek otomobilde Corolla dikkat çekiyor. En pahalı araç ise Land Cruiser Prado.
Toyota, Eylül 2026 dönemi için güncel fiyat listesini yayınladı. Listede Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado ve Proace City modelleri yer alıyor. En uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 299 bin TL ile Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision oldu. Binek tarafında ise başlangıç fiyatı 1 milyon 850 bin TL ile Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S modelinde görüldü.
Corolla ailesinde benzinli versiyonlar 1 milyon 850 bin TL ile 2 milyon 630 bin TL arasında değişiyor. Corolla Hybrid 2 milyon 540 bin TL'den başlarken, Corolla Cross Hybrid 2 milyon 875 bin TL'den satışa sunuluyor. C-HR Hybrid'in fiyatları 2 milyon 325 bin TL ile 3 milyon 180 bin TL arasında, Yaris Hybrid'in girişi 1 milyon 999 bin TL, Yaris Cross Hybrid'in ise 2 milyon 295 bin TL.
Hilux pick-up modeli 3 milyon 990 bin TL'den başlarken, Land Cruiser Prado'nun 2025 modeli 12 milyon 490 bin TL, güncel versiyonu ise 14 milyon 750 bin TL olarak açıklandı. Hafif ticari araçlarda Proace City 1 milyon 680 bin TL'den, Proace City Cargo ise 1 milyon 299 bin TL ile 1 milyon 353 bin TL arasında listelendi.