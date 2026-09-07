Toyota’nın Eylül 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu

Toyota, Eylül 2026 dönemi için güncel fiyat listesini yayınladı. Listede Corolla, Corolla Hybrid, Corolla Cross Hybrid, C-HR Hybrid, Yaris Hybrid, Yaris Cross Hybrid, Hilux, Land Cruiser Prado ve Proace City modelleri yer alıyor. En uygun fiyatlı seçenek 1 milyon 299 bin TL ile Proace City Cargo 1.5 D 100 HP Vision oldu. Binek tarafında ise başlangıç fiyatı 1 milyon 850 bin TL ile Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S modelinde görüldü.

Corolla ailesinde benzinli versiyonlar 1 milyon 850 bin TL ile 2 milyon 630 bin TL arasında değişiyor. Corolla Hybrid 2 milyon 540 bin TL'den başlarken, Corolla Cross Hybrid 2 milyon 875 bin TL'den satışa sunuluyor. C-HR Hybrid'in fiyatları 2 milyon 325 bin TL ile 3 milyon 180 bin TL arasında, Yaris Hybrid'in girişi 1 milyon 999 bin TL, Yaris Cross Hybrid'in ise 2 milyon 295 bin TL.

Hilux pick-up modeli 3 milyon 990 bin TL'den başlarken, Land Cruiser Prado'nun 2025 modeli 12 milyon 490 bin TL, güncel versiyonu ise 14 milyon 750 bin TL olarak açıklandı. Hafif ticari araçlarda Proace City 1 milyon 680 bin TL'den, Proace City Cargo ise 1 milyon 299 bin TL ile 1 milyon 353 bin TL arasında listelendi.

Kaynak: Haber Merkezi