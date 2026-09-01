Toyota'da Eylül Fiyat Güncellemesi: Zamlar ve Büyük İndirimler Bir Arada

Toyota, Eylül ayı itibarıyla tüm model gamında fiyat güncellemesi yaptı. Yeni fiyat listesinde çoğu modele zam yapılırken, kampanyalı satış fiyatlarıyla bazı modellerde ciddi indirimler dikkat çekiyor. Özellikle Corolla ailesinde 1 milyon TL'ye yakın indirimler bulunuyor.

Ağustos ve Eylül fiyatları karşılaştırıldığında, Corolla Vision Plus fiyatı sabit kalırken; Corolla Dream 110 bin, Dream X-Pack 325 bin, Flame X-Pack 336 bin, Passion X-Pack 105 bin TL arttı. Corolla Hybrid'de artışlar 10 bin ile 275 bin TL arasında değişti. Corolla Cross Hybrid 55 bin, C-HR Hybrid 75 bin, Corolla Hatchback Hybrid 8 bin, Yaris Hybrid 4 bin TL zamlanırken, Yaris Cross Hybrid 22 bin TL ucuzladı. Land Cruiser Prado ise 50 bin TL artışla 14.750.000 TL oldu.

Öte yandan Toyota'nın büyük indirim kampanyası devam ediyor. Corolla'da liste fiyatına göre 695.500 TL'ye varan indirimler uygulanıyor. Örneğin 1.5 Vision Plus 1.850.000 TL, 1.5 Dream 2.150.000 TL, 1.5 Dream X-Pack 2.275.000 TL, 1.5 Flame X-Pack 2.335.000 TL, 1.5 Passion X-Pack 2.630.000 TL'den satışa sunuluyor. Corolla Hybrid'de 513 bin ile 522 bin TL arasında, Corolla Cross Hybrid'de 510 bin ile 628 bin TL arasında indirimler yer alıyor.

C-HR Hybrid'de 175 bin ila 472 bin TL, Corolla Hatchback Hybrid'de 267 bin ila 717 bin TL indirim bulunuyor. Yaris Cross Hybrid'de 525 bin ve 540 bin TL, Yaris Hybrid'de 351 bin ve 386 bin TL indirimler dikkat çekiyor. Land Cruiser Prado ise 4.920.000 TL indirimle 14.750.000 TL'ye geriledi. Ticari modellerde de Hilux 210 bin, Proace City 379.500, Proace City Cargo 140 bin, Proace Verso 183 bin, Proace Cargo 96 bin, Proace Max 223.500 ve Proace Max Kamyonet 255 bin TL indirimle fiyatlandırıldı.

Kaynak: Haber Merkezi