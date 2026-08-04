Toyota Hisse Geri Alımı ve Kar Artışı Duyurdu

Toyota Motor, 1 trilyon yenlik hisse geri alımı duyurdu ve kar görünümünü yükseltti. Şirket, hibrit talebinin güçlü seyretmesi ve zayıf yenin maliyet artışları ile tedarik sorunlarını dengelemeye yardımcı olmasıyla mart ayına kadar olan mali yıl için faaliyet karı beklentisini yüzde 10'un üzerinde artırarak 3,4 trilyon yene çıkardı.

Analistler ise ortalama 3,9 trilyon yen kar öngörüyor. İyimser revizyona rağmen Toyota hisseleri yüzde 2,3 değer kaybetti. Toyota, Amerika'da öncülük ettiği benzinli-elektrikli hibrit teknolojisinin kalıcı popülaritesinden faydalanıyor. Zayıf yen ve İran'daki çatışmanın tedarik yollarını etkilemesine rağmen güçlü hibrit satışları, artan hammadde maliyetlerine karşı tampon oluşturdu.

Satış beklentisi 51 trilyon yenden 54 trilyon yene yükseltildi. CFO Takanori Azuma, revizyonun kur varsayımları gibi dış ortamdaki değişiklikleri yansıttığını, Orta Doğu çatışmasının satışları olumsuz etkilediğini söyledi. Toyota, döviz beklentisini dolar başına 160 yen olarak belirlemişti; ancak yenin son haftada güçlenmesi bu görünümü etkileyebilir.

Haziran sonuna kadar olan çeyrekte kar 1,1 trilyon yen oldu ve yıllık bazda beşinci kez düşüş kaydedildi. Satışlar 13,5 trilyon yen olarak gerçekleşti. Toyota, Mayıs ayında Orta Doğu'daki tedarik kesintilerinin karını 670 milyar yen azaltacağı uyarısında bulunmuştu. Şirketin küresel satışları da artan rekabet ve bölgesel çatışmalar nedeniyle Haziran'da beşinci kez geriledi.

Toyota, tam elektrikli araçlara odaklanmak yerine çok yollu strateji izliyor. Hibrit ağırlıklı ürün gamı, tüketicilerin elektrikli araçların fiyat ve şarj gereksinimlerinden çekinmesi nedeniyle avantaj sağlıyor. Hibrit satışlarının 2026'da ilk kez 5 milyon adedi aşması bekleniyor. Çin'de ise BYD gibi yerli üreticilerin ucuz ve gelişmiş elektrikli araçları karşısında Toyota zorlanıyor; bu nedenle yerel mühendis ve tedarikçilere daha fazla ağırlık veriyor.

Kaynak: Haber Merkezi